Латвийский публицист Отто Озолс: Я призываю президента Эгилса Левитса немедленно уйти в отставку

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4 ноября 2022, 18:48 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Вот и возмутилась правлением президента Латвии Эгилса Левитса страной и «латышская публицистика» - намедни, известный латвийский публицист Отто Озолс публично призвал президента страны уйти в отставку.

Скандал в Латвии разгорелся из-за высшей награды страны «Ордена Трех Звезд», которую лично вручил президент Латвии Эгилс Левитс экс-депутату Сейма Артусу Кайминьшу, который прославился тем, что «захаживал» в парламент «навеселе», дрался со своей подругой «публично», терял важные документы, хамил коллегам и «вляпался» в уголовное дело…

Но, президент Латвии одарил г-на Кайминьша высшей наградой страны.

Народ возмутился!

«Скорее всего, Левитс и его команда прекрасно понимали, какой будет реакция общественности, но все равно сделали это. Почему? Разве они не понимали, что таким образом в очередной раз разрушается репутация института Президента Латвийской Республики? Разве они не понимали, что таким образом будут дискредитированы высшие политические институты Латвийской Республики, снизится доверие людей к стране и ее политической системе? Нет сомнений, что Левитс и его команда прекрасно это понимали. Но они все равно это сделали. Кому было выгодно такое разрушение политической стабильности Латвийской Республики? Целеустремленное и сознательное.

Когда-то я не был полностью уверен, что голосование Сейма по выборам президента должно быть открытым. Теперь я хочу посмотреть, кто из депутатов позволит Левитсу и дальше издеваться над основами демократии и Латвийской Республикой.

Мы живем в то время, когда особенно важно защищать и уважать стандарты демократического государства и общества - Левитс сознательно их подорвал. Опять же, не впервые.

Я призываю Эгила Левитса немедленно уйти в отставку с поста Президента Латвийской Республики», - заявил латвийский публицист.