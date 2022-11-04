Президенту Латвии выделено на непредвиденные расходы 260 тысяч евро, а помощь пенсионерам – 10 евро

Да уж, латвийские «слуги народа» не привыкли себя ограничивать ни в чем – скоро зима, а цены на тепло растут с каждым днем… Опасаясь замерзнуть, президент Латвии Эгилс Левитс позаботился о своем «имуществе»…
Правительство постановило выделить президенту 260 тысяч евро на непредвиденные расходы на оплату возросших счетов.
У канцелярии президента проблемы. В связи с возросшими коммунальными счетами не хватает денег на аренду и управление пятью объектами недвижимости – Рижского замка, резиденции в Юрмале и трёх квартир для бывших президентов. Правительство постановило выделить госканцелярии и канцелярии президента 260 тысяч евро из средств на непредвиденные расходы на оплату возросших счетов.
С 1 ноября латвийским пенсионерам начали выплачивать пособия на компенсацию стремительного роста цен на отопление:
- 10 евро, если пенсия 510-603 евро,
- 20 евро, если пенсия 301-509 евро,
- 30 евро, если пенсия меньше 300 евро.
Логично ведь: пенсионеров много, президент один.