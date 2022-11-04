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Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Президенту Латвии выделено на непредвиденные расходы 260 тысяч евро, а помощь пенсионерам – 10 евро

, 18:38 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Президенту Латвии выделено на непредвиденные расходы 260 тысяч евро, а помощь пенсионерам – 10 евро
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Да уж, латвийские «слуги народа» не привыкли себя ограничивать ни в чем – скоро зима, а цены на тепло растут с каждым днем… Опасаясь замерзнуть, президент Латвии Эгилс Левитс позаботился о своем «имуществе»…

Правительство постановило выделить президенту 260 тысяч евро на непредвиденные расходы на оплату возросших счетов.

У канцелярии президента проблемы. В связи с возросшими коммунальными счетами не хватает денег на аренду и управление пятью объектами недвижимости – Рижского замка, резиденции в Юрмале и трёх квартир для бывших президентов. Правительство постановило выделить госканцелярии и канцелярии президента 260 тысяч евро из средств на непредвиденные расходы на оплату возросших счетов.

С 1 ноября латвийским пенсионерам начали выплачивать пособия на компенсацию стремительного роста цен на отопление:

  • 10 евро, если пенсия 510-603 евро,
  • 20 евро, если пенсия 301-509 евро,
  • 30 евро, если пенсия меньше 300 евро.

Логично ведь: пенсионеров много, президент один.

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