Украинский сайт «Миротворец» открыто публикует личные данные «врагов»

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4 ноября 2022, 18:33 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Во всем мире существует такое понятие, как защита персональных данных. В Латвии, например, за разглашение личных данных без разрешения самого человека, грозит уголовная ответственность. А вот украинский сайт «Миротворец» считает, что ему дозволено все! Даже нарушения международных законов, а о правах человека, данный сайт и слыхом не слыхивал. Но к делу подключилась ООН.

Правозащитники ФБР передали открытое письмо в ООН с призывом осудить сайт «Миротворец».

01 ноября 2022 украинский сайт «Миротворец», открыто публикующий личные данные «врагов киевской власти», ставит под угрозу жизни людей. С таким призывом обратилась глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.

Представительство РФ в Женеве направило в Организацию открытое письмо с требованием отреагировать на злонамеренную деятельность портала националистов. Документ подписали журналисты, которые внесены в базу «Миротворца». Они лично неоднократно сталкивались с угрозами расправы, поэтому намерены обнародовать данные о преступной деятельности сайта по всему миру, передает Федеральное агентство новостей.

Российское представительство при ООН в Швейцарии присоединяется к настоятельной просьбе ФБР. Оно требует должным образом отреагировать на вопиющие нарушения прав человека. Кроме того, Фонд намерен добиться признания «Миротворца» угрозой для жизни мирных граждан.