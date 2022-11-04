Российских детей за 13 млн рублей отправят на «Змее Горыныче» в Мариуполь

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4 ноября 2022, 18:11 Николай Хохлов, Журналист

Фото: t.me/news_sirena

После проведения боёв в Мариуполе россияне всерьёз озаботились духовными, историческими и культурными ценностями украинцев. В разрушенном городе вскоре появятся «величественные образы героев Отечества». Это станет возможным благодаря организаторам российского проекта «Путешествие на ладье «Змей Горыныч» в Мариуполь на Азовское море». По их мнению, возрождение «Святорусского Богатырского Братства», безусловно, поможет «терроризируемым жителям братской Украины».



В День народного единства, который сегодня празднуют россияне, Владимир Путин заявил, что Мариуполь — «древний, можно сказать, русский город».



«Это очень интересное место. Конечно, там есть над чем работать», - добавил он.



По оценкам президента РФ, в Мариуполе, как и на территории всего Донбасса, россиянам предстоит восстанавливать жильё, сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и музеи.



Тем временем стало известно, что учреждение древнерусской воинской патриотической культуры «Святорусское богатырство» стало победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Авторы проекта «Путешествие на ладье «Змей Горыныч» в Мариуполь на Азовское море» получат грант в размере около 10 млн рублей. Общая сумма расходов на реализацию проекта, с учётом софинансирования, составит 13 707 246,40 ₽.



В разгар специальной военной операции авторы проекта считают необходимым построить на берегу Азовского моря «Донбасскую богатырскую заставу», чтобы на ладье в виде Змея Горыныча доставлять туда школьников. Известно, что присоединиться к путешествию смогут также граждане от 18 до 35 лет.



«Дети и молодёжь Украины видели по ТВ каналам, Тик-Токам, Ю-Тубу и другим интернет-ресурсам столько негативного и извращённого, что в сознании и чувствах эти известия образовали глубинные психологические травмы, которые необходимо уврачевать через яркие и радостные культурные мероприятия, которые возвращают любовь к России, к Древней общей истории, прививая великое уважение и почтение к общим героям нашей истории, к богатырям Новгородского и Киевского эпоса, Защитникам Святой Руси», - отмечают организаторы проекта.



Они считают, что если отказаться от проведения такого рода мероприятий, то «мы не достигнем окончательной цели специальной военной операции, не сблизимся с жителями освобождённых территорий и не начнём здоровый единокультурный образ жизни, и не сможем сказать - Мы Вместе!».



«Знаменитая древнерусская ладья Змей Горыныч, которая является самым сказочным кораблём 21-го века, принесёт столько радости в этот регион скорби и печали, что все жители, и дети, и взрослые почувствуют духовную победу, которую когда-то испытывали богатыри, побеждая Змеев Горынычей, покоряя их и заставляя их катать на себе по морю, как это рассказывается в былине Киевского цикла о Змее и Никите Кожемяке», - подчёркивают авторы патриотического проекта.



Отмечается также, что в рамках мероприятия будет проводиться «Праздник Состязаний, Игр и Забав "Богатырская Силушка"». Креативу организаторов проекта можно только позавидовать.



