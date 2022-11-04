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«Мы последние этого века»: в память о поэте Владимире Кострове

, 17:33

«Мы последние этого века»: в память о поэте Владимире Кострове
Фото: Владимир Костров с Галиной Степановной

Последние годы несли одну горькую утрату за другой: ушел критик Александр Иванович Казинцев, потом генеральный прокурор Александр Яковлевич Сухарев, писатель Альберт Анатольевич Лиханов… и вот 26 октября 2022 года не стало поэта Владимира Андреевича Кострова.

Встреча в тупике Зеленом

Я впервые услышал голос Кострова на прощании с Егором Исаевым, потом созванивался с ним и просил о встрече, а он откладывал ее, отнекиваясь болезнью, но вот 4 июля 2016 года я поехал в Переделкино на «авось»: думал, приеду к его дому, а оттуда уже позвоню: выгорит встреча, встречусь, не выгорит – уеду назад.

Собор
Собор


И вот я снова приехал в Переделкино, шел вдоль стены резиденции Патриарха Кирилла и невольно окунался старину.

Собор с маковками на лужайке, словно привезенный из сказок Пушкина. Колокольня с пузатым крылечком. Ворота в изразцах.

Где-то здесь духовником служил отец Илий, которого я знал с 1993 года, когда оказался в Оптиной, где убили трех монахов, а Илий был духовником Оптинского монастыря.

Колокольня
Колокольня


Но заходить во дворик не стал, а продолжил путь до угловой башенки и свернул дальше вдоль стены.

Поразился встроенным в стену, словно кованым воротам: здесь, видимо, выезжал Патриарх. Резиденция Патриарха поражала внушительными размерами, хотя, если уж и сравнивать покои Святейшего с покоями коронованных особо, то они казались чересчур скромными.

Стена резеденции Патриарха Кирилла
Стена резеденции Патриарха Кирилла


Я искал Зеленый тупик. Сюда как-то приходил в один из визитов, когда Костров оказался больным. И вот слева показался сложенный из камня и кирпича забор, который не шел ни в какое сравнение с величественным забором близкой резиденции, а металлические поржавевшие ворота – с её вратами.

На прутьях ворот табличка: «27. Тупик ЗЕЛЕНЫЙ». Я понял, что пришел и позвонил Кострову.

– Хорошо, заходите… Но у вас пятнадцать минут…

Вход в д. 27 по тупику Зеленому
Вход в д. 27 по тупику Зеленому


Мне открыла дверь седовласая, миловидная женщина с родинкой над верхней губой и пригласила зайти.

Я вошел в холл, откуда уходила лестница на второй этаж, справа распахнута дверь в гостиную, а в дверях другой комнаты первого этажа уже стоял костистый, худощавый, с несколько растрепанными волосами поэт.

Я понял, что, видимо, разбудил, когда мы вошли в комнату, и на бордовом диване увидел наскоро собранную постель. Запах прокуренного помещения говорил о том, что Костров курит, и причем безбожно.

«Мы, в общем, люди народного склада»

Когда хозяин сел в кресло, а я напротив на табурет, то спросил:

– Владимир Андреевич, а вы знали Егора Александровича Исаева?

– Еще как… Я же говорил на прощании…

– Я слушал вас… А когда вы с ним познакомились?

– Познакомился…, – Костров сложил руки на груди, ногу забросил на ногу. – Давно… Ну, где-нибудь, скажем, в 75-ом году… А может быть, и раньше…

– И что тогда представлял собой Егор Исаев?

– Он тогда только набирал силу… «Суд памяти» уже выходил. Он работал в «Советском писателе» и вел поэзию… По его просьбе меня сделали членом литсовета издательства… Мы познакомились, и можно сказать, у нас очень добрые отношения сразу возникли. Мы, в общем, люди народного склада. Старались сделать все для отечественной литературы. И это нас очень сближало. До конца своих дней он постоянно приезжал ко мне ко мне и звонил. Мы встречались, ездили на крупнейшие литературные праздники… У нас все время были добрые отношения. В свое время я большую статью о Егоре Исаеве написал. Вышла в журнале критики, в «Литературном обозрении».

– А Егор Исаев, как, боевой мужик?

– Конечно! Когда началась вся эта перетряска…

– Вы имеете в виду перестройку?

– Да. Деятели русской культуры, как раз патриотического характера, поддерживали сохранение качества русской литературы. И он постоянно выступал, и в «Литературной газете» и других изданиях… Выступал с точки зрения художественных и духовных позиций России, и это было, конечно, важно в те времена…

– А ему доставалось за его взгляды?

– Старались посмеяться над его патриотическим пылом… Всегда, некоторое глумление над патриотами в среде паркетной интеллигенции…

– А кого можно отнести к этой «паркетной интеллигенции»?

Владимир Костров рассказывает
Владимир Костров рассказывает

– Я уж не буду говорить…

Я понял: Костров не хочет вызвать огонь на себя, осторожничает. Но и Егор тоже не очень-то и лез с кулаками, порой тоже осторожничал.

«Атмосфера в государственных институтах угнетала»

Я интересовался:

– Он с вами делился? Что вот тяжело…

– Конечно, ведь та атмосфера в государственных институтах, которая существовала… Конечно, она угнетала… Потому что, повторюсь, старались как-нибудь высмеять патриотический пыл или унизить его роль историческую…

Мы разговаривали. Заглядывала жена Кострова и приглашала пройти в гостиную. Но мы отговаривались, продолжая разговор.

А Костров явно спешил:

– Мне нельзя с вами долго… Мне нужно побриться и ехать…

Потом жена:

– Вставай, Владимир Андреевич, на кухню пошли… И там будете по-человечески разговаривать…

– Галя, да мне нужно…

– Иди сюда и не спорь!

– Ты, как Ельцин, захватила власть…

В общем, мы все-таки перешли на маленькую кухоньку, где жена Кострова налила чашечку чаю.

– А Фирсова Владимира Ивановича вы знали?

– Конечно… Мы его хоронили…

Я вспомнил, как жена Владимира Ивановича Людмила Васильевна рассказывала, как проигнорировали уход мужа-поэта литчиновники.

– А где его похоронили?

– На Троекуровском кладбище…

Надо же: Костров провожает в последний путь друзей, а разные Ганичевы в своих хоромах отсиживаются. А о себе-то позаботятся.

– Я его близко знал. Он мне в Союз писателей рекомендацию давал… А когда с ним связала Вас жизнь? – спросил я.

– Я с ним познакомился году эдак в 58-м…

– Раньше, чем с Исаевым… Он в то время с Твардовским общался…

– Он особенно с ним не общался…

– А жену Егора Исаева вы знали?

– Конечно…

– Вот хоть памятник стоит… Но поставили же… Не власти… Дети поставили…

– У него хорошие дети…

Мы еще некоторое время говорили об Исаеве и Фирсове, пока не выпили по чашке чаю, Костров даже прочитал свои стихи.

Книга стихов Владимира Кострова
Книга стихов Владимира Кострова


А потом переместились в гостиную, где мне удалось сфотографировать Владимира Андреевича с женой Галиной Степановной, а жена – сфотографировала нас с ним.

При этом я от Галины Степановны узнал поразившую меня новость, что Людмила Васильевна вышла замуж…

– Как так! – всплескивалось из меня. – Она ведь сколько говорила о чувствах к мужу, и сам Владимир Иванович как возносил «Люсю».

– Вот и довозносил…

Костров принес синий томик стихов и подписал мне.

«Мише Федорову дружески. Вл. Костров».

«Что может знать чужак о полной русской воле?»

Я уходил от Костровых с каким-то ощущением неполноты встречи, когда откусишь яблоко и не съешь. Что-то недочувствовано, недоузнано, недопонято. Казалось, я ему просто обязан был задать «тысячу» вопросов, чтобы он меня «отвел» в «писательский мир 60-х – 70-х», и, прощаясь, я спросил, можно ли мне еще прийти, на что Галина Степановна ответила приветливо:

– Конечно.

А Владимир Костров стал подниматься по лестнице на второй этаж.

Металлическая калитка скрипнула в воротах – я оказался на дорожке, где вдали слева ощетинилась стена. Сел на скамью и открыл томик.


«Что может знать чужак

О полной русской воле?


Здесь просто и легко

Остаться неизвестным,

Любить сквозящий свет

И вяжущую тьму.


И разум не смущать

Вопросом неуместным:

Зачем и почему?

Затем и потому!»


Затем и потому… я ждал новой встречи. Увы, так и не дождался. В конце октября поэта не стало.

Справка «АН»:

Костров Владимир Андреевич (21 сентября 1935 – 26 октября 2022) – поэт.  Родился в деревне Власиха (ныне Боговарского района Костромской области). По окончании школы поступил на химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. После окончания МГУ в 1958 – 1960 годах работал инженером в отделе главного технолога на Загорском оптико-механическом заводе. В 1967 году окончил Высшие литературные курсы. Член СП СССР с 1961 года. По свидетельству самого Владимира Кострова, в СП СССР он был принят вопреки правилам без предварительно изданной книги.

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