«Мы последние этого века»: в память о поэте Владимире Кострове

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4 ноября 2022, 17:33 Михаил ФЕДОРОВ

Фото: Владимир Костров с Галиной Степановной

Последние годы несли одну горькую утрату за другой: ушел критик Александр Иванович Казинцев, потом генеральный прокурор Александр Яковлевич Сухарев, писатель Альберт Анатольевич Лиханов… и вот 26 октября 2022 года не стало поэта Владимира Андреевича Кострова.

Встреча в тупике Зеленом

Я впервые услышал голос Кострова на прощании с Егором Исаевым, потом созванивался с ним и просил о встрече, а он откладывал ее, отнекиваясь болезнью, но вот 4 июля 2016 года я поехал в Переделкино на «авось»: думал, приеду к его дому, а оттуда уже позвоню: выгорит встреча, встречусь, не выгорит – уеду назад.

Собор



И вот я снова приехал в Переделкино, шел вдоль стены резиденции Патриарха Кирилла и невольно окунался старину.



Собор с маковками на лужайке, словно привезенный из сказок Пушкина. Колокольня с пузатым крылечком. Ворота в изразцах.



Где-то здесь духовником служил отец Илий, которого я знал с 1993 года, когда оказался в Оптиной, где убили трех монахов, а Илий был духовником Оптинского монастыря.

Колокольня



Но заходить во дворик не стал, а продолжил путь до угловой башенки и свернул дальше вдоль стены.



Поразился встроенным в стену, словно кованым воротам: здесь, видимо, выезжал Патриарх. Резиденция Патриарха поражала внушительными размерами, хотя, если уж и сравнивать покои Святейшего с покоями коронованных особо, то они казались чересчур скромными.

Стена резеденции Патриарха Кирилла



Я искал Зеленый тупик. Сюда как-то приходил в один из визитов, когда Костров оказался больным. И вот слева показался сложенный из камня и кирпича забор, который не шел ни в какое сравнение с величественным забором близкой резиденции, а металлические поржавевшие ворота – с её вратами.



На прутьях ворот табличка: «27. Тупик ЗЕЛЕНЫЙ». Я понял, что пришел и позвонил Кострову.



– Хорошо, заходите… Но у вас пятнадцать минут…

Вход в д. 27 по тупику Зеленому



Мне открыла дверь седовласая, миловидная женщина с родинкой над верхней губой и пригласила зайти.



Я вошел в холл, откуда уходила лестница на второй этаж, справа распахнута дверь в гостиную, а в дверях другой комнаты первого этажа уже стоял костистый, худощавый, с несколько растрепанными волосами поэт.



Я понял, что, видимо, разбудил, когда мы вошли в комнату, и на бордовом диване увидел наскоро собранную постель. Запах прокуренного помещения говорил о том, что Костров курит, и причем безбожно.

«Мы, в общем, люди народного склада»

Когда хозяин сел в кресло, а я напротив на табурет, то спросил:



– Владимир Андреевич, а вы знали Егора Александровича Исаева?



– Еще как… Я же говорил на прощании…



– Я слушал вас… А когда вы с ним познакомились?



– Познакомился…, – Костров сложил руки на груди, ногу забросил на ногу. – Давно… Ну, где-нибудь, скажем, в 75-ом году… А может быть, и раньше…

– И что тогда представлял собой Егор Исаев?



– Он тогда только набирал силу… «Суд памяти» уже выходил. Он работал в «Советском писателе» и вел поэзию… По его просьбе меня сделали членом литсовета издательства… Мы познакомились, и можно сказать, у нас очень добрые отношения сразу возникли. Мы, в общем, люди народного склада. Старались сделать все для отечественной литературы. И это нас очень сближало. До конца своих дней он постоянно приезжал ко мне ко мне и звонил. Мы встречались, ездили на крупнейшие литературные праздники… У нас все время были добрые отношения. В свое время я большую статью о Егоре Исаеве написал. Вышла в журнале критики, в «Литературном обозрении».



– А Егор Исаев, как, боевой мужик?



– Конечно! Когда началась вся эта перетряска…



– Вы имеете в виду перестройку?



– Да. Деятели русской культуры, как раз патриотического характера, поддерживали сохранение качества русской литературы. И он постоянно выступал, и в «Литературной газете» и других изданиях… Выступал с точки зрения художественных и духовных позиций России, и это было, конечно, важно в те времена…



– А ему доставалось за его взгляды?



– Старались посмеяться над его патриотическим пылом… Всегда, некоторое глумление над патриотами в среде паркетной интеллигенции…



– А кого можно отнести к этой «паркетной интеллигенции»?

Владимир Костров рассказывает

– Я уж не буду говорить…



Я понял: Костров не хочет вызвать огонь на себя, осторожничает. Но и Егор тоже не очень-то и лез с кулаками, порой тоже осторожничал.

«Атмосфера в государственных институтах угнетала»

Я интересовался:



– Он с вами делился? Что вот тяжело…



– Конечно, ведь та атмосфера в государственных институтах, которая существовала… Конечно, она угнетала… Потому что, повторюсь, старались как-нибудь высмеять патриотический пыл или унизить его роль историческую…



Мы разговаривали. Заглядывала жена Кострова и приглашала пройти в гостиную. Но мы отговаривались, продолжая разговор.



А Костров явно спешил:



– Мне нельзя с вами долго… Мне нужно побриться и ехать…



Потом жена:



– Вставай, Владимир Андреевич, на кухню пошли… И там будете по-человечески разговаривать…



– Галя, да мне нужно…



– Иди сюда и не спорь!



– Ты, как Ельцин, захватила власть…



В общем, мы все-таки перешли на маленькую кухоньку, где жена Кострова налила чашечку чаю.



– А Фирсова Владимира Ивановича вы знали?



– Конечно… Мы его хоронили…



Я вспомнил, как жена Владимира Ивановича Людмила Васильевна рассказывала, как проигнорировали уход мужа-поэта литчиновники.



– А где его похоронили?



– На Троекуровском кладбище…



Надо же: Костров провожает в последний путь друзей, а разные Ганичевы в своих хоромах отсиживаются. А о себе-то позаботятся.



– Я его близко знал. Он мне в Союз писателей рекомендацию давал… А когда с ним связала Вас жизнь? – спросил я.



– Я с ним познакомился году эдак в 58-м…



– Раньше, чем с Исаевым… Он в то время с Твардовским общался…



– Он особенно с ним не общался…



– А жену Егора Исаева вы знали?



– Конечно…



– Вот хоть памятник стоит… Но поставили же… Не власти… Дети поставили…



– У него хорошие дети…



Мы еще некоторое время говорили об Исаеве и Фирсове, пока не выпили по чашке чаю, Костров даже прочитал свои стихи.

Книга стихов Владимира Кострова



А потом переместились в гостиную, где мне удалось сфотографировать Владимира Андреевича с женой Галиной Степановной, а жена – сфотографировала нас с ним.



При этом я от Галины Степановны узнал поразившую меня новость, что Людмила Васильевна вышла замуж…



– Как так! – всплескивалось из меня. – Она ведь сколько говорила о чувствах к мужу, и сам Владимир Иванович как возносил «Люсю».



– Вот и довозносил…



Костров принес синий томик стихов и подписал мне.



«Мише Федорову дружески. Вл. Костров».

«Что может знать чужак о полной русской воле?»

Я уходил от Костровых с каким-то ощущением неполноты встречи, когда откусишь яблоко и не съешь. Что-то недочувствовано, недоузнано, недопонято. Казалось, я ему просто обязан был задать «тысячу» вопросов, чтобы он меня «отвел» в «писательский мир 60-х – 70-х», и, прощаясь, я спросил, можно ли мне еще прийти, на что Галина Степановна ответила приветливо:



– Конечно.



А Владимир Костров стал подниматься по лестнице на второй этаж.



Металлическая калитка скрипнула в воротах – я оказался на дорожке, где вдали слева ощетинилась стена. Сел на скамью и открыл томик.





«Что может знать чужак



О полной русской воле?





Здесь просто и легко



Остаться неизвестным,



Любить сквозящий свет



И вяжущую тьму.





И разум не смущать



Вопросом неуместным:



Зачем и почему?



Затем и потому!»





Затем и потому… я ждал новой встречи. Увы, так и не дождался. В конце октября поэта не стало.