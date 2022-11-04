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4 ноября 2022, 09:12 Татьяна САВКИНА

Сегодня, 4 ноября, отмечается государственный праздник Российской Федерации, День воинской славы России - День народного единства. Праздник установлен в честь важного события в российской истории — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.

В новейшей истории нашей страны День народного единства пришел на смену Дню примирения и согласия, который отмечался 7 ноября, а до 1996 года назывался Днем Великой Октябрьской социалистической революции. С такой инициативной в сентябре 2004 года выступил Межрелигиозный совет России. Предложение было принято, и уже 29 декабря Президент России Владимир Путин одобрил внесение поправок в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Что касается Дня Октябрьской революции, то за ним закреплен статус памятной даты.

Исторически День народного единства связан с окончанием Смутного времени на Руси — периода со смерти царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на русский престол взошел первый из династии Романовых.

Смутное время — эпоха глубокого кризиса Московского государства, когда единое русское государство распалось, появились многочисленные самозванцы. Власть в Москве захватила «семибоярщина» во главе с князем Федором Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска с намерением посадить на русский престол католического королевича Владислава.

В это тяжелое для страны время патриарх Гермоген призвал русский народ встать на защиту Родины, своей веры и изгнать польских захватчиков. Призыв был подхвачен, и вскоре началось широкое патриотическое движение за освобождение столицы.

Народное ополчение возникло в сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде. Инициатива организации ополчения исходила от ремесленно-торговых людей Нижнего Новгорода, важного хозяйственного и административного центра на Средней Волге.

Важную роль в организации ополчения сыграл нижегородский земский староста Кузьма Минин. Призывы к освободительной борьбе Минин начал сначала среди посадских людей, горячо поддержавших его. Затем его поддержал городской совет Нижнего Новгорода, воеводы, духовенство и служивые люди.

Не ограничиваясь добровольными взносами, нижегородцы приняли «приговор» всего города о том, чтобы все жители города и уезда «на строение ратных людей» давали в обязательном порядке часть своего имущества. Минину было поручено руководить сбором средств и распределением их среди ратников будущего ополчения.

На очередном сходе нижегородцы постановили просить возглавить народное ополчение князя Пожарского, родовое имение которого находилось в Нижегородском уезде. Князь был знатного рода - Рюриковичем, отважным воином. Пожарский прибыл в Нижний Новгород в октябре 1611 года и сразу же вместе с Мининым начал организацию ополчения. В нижегородском гарнизоне всех воинов было 750 человек. Тогда пригласили из Арзамаса служивых людей из смолян, изгнанных из Смоленска поляками. Ополчение выступило на Москву из Нижнего Новгорода. В Ярославле восставшие простояли четыре месяца, до конца июля 1612 года, где собрались основные силы.

Решающее кровопролитное сражение ополченцев с поляками состоялось 3 сентября 1612 года. Под натиском основных сил ополченцев войско гетмана Ходкевича обратилось в бегство. Но ополченцы контролировали еще не всю Москву. Оставались польские отряды, засевшие в Китай-городе и Кремле.

Пожарский предлагал осажденным свободный выход со знаменами и оружием, но без награбленных ценностей, поляки отказались. С чудотворной иконой Казанской Божией Матери ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы.

Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения русского государства, а икона стала предметом особого почитания.

В 1630 году на Красной площади был построен Казанский собор. В 1649 году царь Алексей Михайлович объявил 4 ноября (22 октября по старому стилю) государственным праздником – Днем Казанской иконы Божией Матери, в память освобождения Москвы от польско-литовских войск. В 1818 году в память о народном единстве император Александр I приказал установить на Красной площади памятник «Гражданину Минину и князю Пожарскому».