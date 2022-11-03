В Эстонии разгорелся скандал вокруг известной певицы Анне Вески

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3 ноября 2022, 19:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

И флегматичную Эстонию «потряс» скандал – на афишах популярной певицы Анне Вески, эстонцы обнаружили надпись – «Заслуженная артистка Эстонской ССР». Вот такая безобидная надпись вызвала возмущение некоторых эстонцев, видимо, излишне националистически настроенных.

У Анне Вески всегда была безупречная репутация, по мнению эстонцев, но звание «Заслуженная артистка Эстонской ССР» теперь режет слух некоторым ее поклонникам – они не могут понять, а почему певица хвалится званиями, полученными в СССР? И почему это звание «написано» на афише?

«Анне Вески является кумиром для эпохи людей, родившихся в то время. Не так много артисток бывшей Эстонской ССР добивались подобных высот. Мы считаем, что это гордость для прошлого страны, и правильно было бы это подчеркнуть», - заявил организатор концертов Анне Артемий Сапронов.

Сама певица не комментирует эту ситуацию, но для балтийского бюро «АН» сделала исключения, потому как мы любим, восхищаемся и на связи с Анне:

«Не волнуйтесь! Все хорошо. Да, организаторы выпустили такую афишу… И что в этом? Да, есть недовольные поклонники… Но я же, действительно, заслуженная артистка Эстонской ССР. Не понимаю, зачем обсуждать это… Да, сейчас не всем нам просто… И эта надпись, возможно, была в данным момент для некоторых раздражительной… Я все понимаю».

Когда я разговаривала с Анне, то мне показалось, что она простужена…

«Да, еще не адаптировалась… Вчера вернулись из Баку – у друга моего брата было мероприятие и нас пригласили в гости… Я не выступала. Но время мы провели у друзей прекрасно! Все у меня хорошо, не волнуйтесь, Татьяна. Спасибо, что помните. Я продолжаю выступать, работать… Выступлений хватает. Все хорошо. До встречи! Обнимаю!»

А мне хочется добавить, всегда, когда говорю с Анне Вески, то такое ощущение, что выглянуло солнце из-за туч! И стало на душе просто светло!