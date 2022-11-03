В Ростовской области задержан мужчина, который за четыре месяца обокрал 15 домов

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3 ноября 2022, 19:28 Ксения Калуга

Правоохранители задержали 33-летнего жителя Ростовской области, подозреваемого в краже техники из чужих домов. Оказывается, мужчина уже был ранее судим за имущественные преступления.

Злоумышленник заранее продумал план действий. Он ездил в соседние районы, расположенные на юге Ростовской области, забирался в дома, где не было хозяев и похищал бытовую технику. Всё украденное мужчина отвозил в ближайшую скупку и продавал, а деньги тратил на свои нужды. Оперативники установили: подозреваемый совершал преступления на протяжении нескольких месяцев.

«В ходе расследования следователи выяснили, что задержанный причастен к 15 эпизодам противоправных действий. Злоумышленник украл имущество почти на 740 000 рублей», – официальный сайт МВД России.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.