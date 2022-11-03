Латвийский эксперт Спрудс: Запад будет неохотно вступать в переговоры с Владимиром Путиным

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

3 ноября 2022, 19:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Очередной Божий день в Латвии принес, как водится, обсуждение России. Видимо, свои неподъемные проблемы правительство Латвии уже решило и осталось только «поговорить» о России…

У меня создается такое впечатление, что латышские эксперты, по непонятным мне причинам, знают о России все! Даже лучше, чем сама Россия о себе! Именно так, латышские эксперты пытаются представить «свою работу», чтобы отработать неплохую зарплату. На чем все их речи основываются – сложно сказать… Может, получили информацию за «дверью туалета» в посольстве США в Латвии? В каждой шутке есть доля правды, не так ли? Потому как слово Латвии на международной арене не столь весомо, чтобы к нему серьезно прислушиваться.

Итак, новый день в Латвии начался с выступления депутата Сейма Андриса Спрудса, который решил «просветить» народ о… мощи России:

«Россия использует все ресурсы, чтобы попытаться представить, что решить ситуацию на Украине в целом без России невозможно, поэтому Западу важно поддержать Молдову, чтобы уберечь от нестабильности. Запад будет очень неохотно вступать в переговоры с режимом Владимира Путина, хотя без него подобный диалог невозможен. В настоящее время Россия не так сильна, как хочет себя представить, однако и не так слаба, какой бы нам ее хотелось видеть».

Вот она «правда-матка» - «хотели бы мы увидеть Россию слабой». Мечта, националистов Латвии, да и не только ЛР…

Что думают по данному поводу простые латвийцы? Мнения из социальных сетей Латвии:

«Эксперт… На кухне с женой – все эксперты. Это кто такой-то?»

«Обычная бабка из Украины, на чью голову каждый день летят снаряды из стран НАТО, большой военный эксперт, чем этот комнатный пельмень».

«По словам этого эксперта, в Молдове все сейчас стабильно, я так понимаю? Этот эксперДик выдает свои влажные мечты за реальность! Кроме смеха он ничего у меня не вызывает – клоун дешевый».

«Г-н Спрудс даже в армии не служил! Нигде не служил! Гитлер тоже думал, что Россия – «колосс», а оно вон как вышло – до сих пор латышей обида гложет, что их фюрер не победил. В России столько вооружения и возможностей, что не дай Бог ей начать воевать по-настоящему. Да пока соберутся… а ведь соберутся!»

«Если будут какие-то переговоры, то только Россия и США. Если Россия так решит. А эта Европа, так называемая, НИКТО! Европа разваливается – факт. И длиться это будет еще пару лет. Я так думаю… А там кому Бог поможет… Но я вижу. Как с Богом в Европе обращаются и делаю вывод – мало кому он поможет…»

«Ребята, да не ругайте «экспердика» - зарабатывает как может и кто больше даст! Да и более-менее правдиво стали наши латыши говорить… А то все у них России «отползает», всех «убили», ракеты «закончились», последнего ежика «съела», а выясняется, что Россия сильна, строится и с вооружением все в порядке! Ай, молодцы россияне!»

«Ешкин кот! Откровенный такой эксперт – Россию они, значит, хотят слабую… А она, видишь ты, и одна прекрасно справляется. Скоро эти «специалисты» начнут в полете переобуваться, чтобы России угодить!»

«Учите историю. Вон Курляндский котел с латыССкими патриотами и при помощи фашистов, сопротивлялся 8 месяцев… Финал известен! Так и с Украиной будет – падет сопротивление».