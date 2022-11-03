Латвийский политтехнолог Юргис Лиепниекс: Работаешь, чтобы купить еды, чтобы работать

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

3 ноября 2022, 18:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Видимо, «верная» экономическая политика Латвии – нищета, безработица, постоянные «субсидии» в размере 41% на военную помощь Украине, космические цены на электричество и прочие коммунальные услуги, мизерная зарплата латвийцев, реально уже обозлили народ! Кстати, русскоязычные Латвии практически ничего не говорят по данному поводу, а вот нацпатриоты, которые всеми «частями тела и души» поддерживали политику правительства Латвии, вдруг стали возмущаться!

Намедни известный политтехнолог Латвии Юргис Лиепниекс разразился гневной речью: «Жизнь – д…мо! Работаешь, чтобы купить еды, чтобы работать!» Понятное дело, человек на грани…

Работаешь по 12 часов в день, понимаешь, почему марксизм и коммунизм были так популярны. Фактически, они по-прежнему везде популярны время от времени. Маркс, конечно, гениальный парень, Маркс подметил главную трагичность человеческой жизни...один из главных аспектов.

Представьте - вы работаете, работаете, работаете сверхурочно, зарабатываете деньги на покупку еды, чтобы у вас были силы завтра снова работать и платить за жилье, где переночевать, чтобы у вас были силы завтра снова работать и так далее.

А поэтому ты работаешь, чтобы заработать деньги, чтобы поесть, чтобы просто иметь возможность продолжать работать. И платить за жилье, лекарства и некоторые самые простые вещи. Абсурд! Полный абсурд!

Кроме того, конечно, Маркс указывал на величайшую несправедливость во всем этом, потому что от всего этого труда мы получаем средства, а узкая группа капиталистов все время богатеет. Ты только работаешь, они не работают, они только богатеют. А ты просто работаешь. Несправедливость, не так ли?

Маркс считал - вы что дураки? Такой системы не может быть. Такая система рухнет, потому что эти люди не будут настолько глупы, чтобы все время работать, работать, работать. Им ничего не остается, только поесть, чтобы они могли продолжать работать. Неудивительно, что люди во всем мире действительно влюбились в эти идеи.

Когда я вечером сижу дома после 12-13 часового рабочего дня, я это прекрасно понимаю. Вся эта жизнь - дер*мо. Я бы не хотел делать то, что я делаю в жизни. Раньше мне это нравилось.

Я хотел бы быть писателем, писать книги. Но когда? Надо работать-работать-работать. Глупо, безумно глупо. Глупо и то, что мы знаем - марксизм не работает, коммунизм не работает. Проверено неоднократно везде. Остается только терпеть».

Терпи, однако… Нацпатриоты Латвии любят «горланить»: «Пусть мы будем бедные, но гордые и свободные!»

Желание их в плане бедности, несомненно, Господь исполнил! Насчет гордости… Мания величия обуревает националистами, потому как позволили им некоторую вольницу… А вот быть свободными – точно мимо! Есть хозяин у Латвии… Большой и властный – США.

Вот в таких иллюзиях живет Латвия на грани нищеты!