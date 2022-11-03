В Подмосковье приковали наручниками и ограбили тещу певца Алексея Воробьева

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3 ноября 2022, 18:10 Александр Крохмаль, Журналист Источник: gazeta.ru

Как стало известно представителям СМИ, в Подмосковье была избита и ограблена тёща выдающегося российского исполнителя Алексея Воробьёва.

Утверждается, что трое злоумышленников проникли в трёхэтажный особняк 57-летней Виктории Челышевой. Им удалось приковать женщину к перилам лестницы наручниками. Из дома выкрали золото и ювелирные украшения. Предполагается, что нанесённый преступниками ущерб превышает 10 млн рублей. Полицейские уже начали поиск бандитов.

Напомним, что Виктория Челышева является вдовой фермера-миллиардера Юлия Челышева. Сейчас она возглавляет организацию, занимающуюся торговлей семенами и зерном. Её дочь Татьяна познакомилась с певцом на съёмках шоу «Холостяк». Пара давно состоит в отношениях и воспитывает сына.