Мужчины женятся на онкобольных, чтобы избежать мобилизации

Аргументы Недели → Общество 13+

3 ноября 2022, 17:27 Ксения Калуга

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Чтобы избежать частичной мобилизации, некоторые мужчины решили жениться на онкобольных. Имея тяжело больную жену, супруг гарантировано получает отсрочку от армии. Издание Woman.ru собрало несколько историй по этому поводу.



Так, например, Оксана давно борется с раком груди, но, к счастью, лечение проходит успешно, хоть и трудно. Девушка призналась: когда услышала диагноз, она сразу стала искать единомышленников, которые переживают подобное. По её мнению, больные никому не нужны, кроме как другим больным. Однако недавно её бывший муж, с которым она развелась 10 лет назад, стал проявлять инициативу в общении. Оксана сразу поняла, в чём подвох, ведь ранее экс-супруг даже не интересовался её самочувствием.



Как выяснилось, таких историй много. Чаще всего девушки воспринимают это с юмором, пишет издание.



К Светлане тоже решил вернуться бывший муж. Поначалу ей льстило внимание со стороны мужчины, но потом она узнала правду от его мамы. Она проболталась, что её сыну нужна помощь, и даже обещала помочь Свете с деньгами, если та согласится.



А вот Ирина ранее была успешным фитнес-тренером, но рак мягких тканей не дал ей продолжить карьеру. Однажды к ней пришла соседка, которая тоже предложила выйти замуж за своего сына. И тоже за деньги. По словам Ирины, 15-летняя разница в возрасте женщину вообще не смутила. Однако это было не единственное предложение. К девушке сваталось несколько человек, в том числе и её бывший коллега с работы. Тот честно сказал, что нужна помощь, а ещё – признался в симпатии. Ирина согласилась, ведь он ей тоже нравился. Девушка поначалу испугалась, что мужчина уйдёт после того, как закончится мобилизация, однако молодой человек до сих пор с ней, и в их отношениях всё так же хорошо.

А вот история Натальи имеет не самый позитивный конец. Ранее в её жизни всё было хорошо. На мужа не жаловалась – надежный, хозяйственный. Одна была проблема – детей нет. Наталья проходила долгое обследование и лечение, чтобы в семье появился ребёнок. И вот желание сбылось! Однако спустя четыре года женщине диагностировали рак третьей стадии. Сначала муж помогал ей, а потом ушёл от неё, когда узнал, что супруге должны будут полностью отрезать грудь. Мужчина не мог это принять, а Наталье сказал, что прощается с ней из-за её характера. Как рассказывала женщина, для неё это было настоящим стрессом, в результате чего она обратилась к психологу. После лечения она записалась к пластическому хирургу и поставила импланты.



Как только началась мобилизация, бывший муж дал о себе знать. Наталья не сразу поняла, в чем дело. Однако потом узнала, что в ЗАГС предлагают идти всем, у кого есть инвалидность, чтобы потом супруг мог получить отсрочку от армии. Женщина призналась, что второго шанса мужчине не даст, и другим советует так поступить.