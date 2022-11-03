Успешной губернией назвал Ростовскую область Александр Лукашенко

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3 ноября 2022, 16:09

Давая такую характеристику южно-российскому региону, президент Беларуси имел в виду большой вклад Дона в продовольственную безопасность России. А произошло это сегодня в ходе официального визита делегация Ростовской области в союзное государство.

Главным итогом нынешнего визита стало подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Предыдущее похожее соглашение было заключено 20 лет назад.

- Рад отметить, что ни пандемия, ни логистические сложности не стали препятствием нашему активному торгово-экономическому взаимодействию, - рассказал донской губернатор Василий ГОЛУБЕВ. - За минувший 2021 год наш внешнеторговый оборот вырос почти на 27%, в том числе экспорт из донского региона в республику – на 41%, импорт – на 17%. Положительная динамика сохранилась и в нынешнем году, все показатели выросли еще по ряду позиций.

Василий Голубев подчеркнул, что присутствие белорусского бизнеса на рынке донского региона расширяется:

- Буквально в октябре был заложен торгово-сервисный центр Минского автозавода. При посредничестве регионального центра поддержки экспорта происходит регулярный обмен бизнес-миссиями, развивается партнёрство субъектов малого и среднего бизнеса.

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО высоко оценил развитие отношений с Ростовской областью.

- За 8 месяцев этого года мы наторговали на 420 млн долларов, и это 30% прироста к уровню 2021 года. Конечно, это неплохой показатель, но с учетом ситуации, есть к чему стремиться. Как по перестраиванию производственных цепочек, так и по переориентации товарных и транспортных потоков в условиях западных санкций, - отметил белорусский президент.

В качестве примера глава Беларуси привел «Ростсельмаш», которому производители сельхозтехники из Гомеля помогли, поставив в условиях санкций необходимые узлы и комплектующие.

Александр Лукашенко назвал Ростовскую область «успешной губернией» в сфере обеспечения продовольственной безопасности России и указал на важность продолжения партнерства в аграрной сфере.

- Мы видим хорошие резервы для углубления взаимодействия в сфере АПК. Белорусская сторона готова поделиться опытом и всем тем, что мы умеем: технологиями, подготовкой кадров, семенным и посадочным материалом и многим другим, - рассказал президент.

Василий Голубев, в свою очередь, подчеркнул, что донские компании также готовы к укреплению взаимодействия с белорусскими партнерами.

- Обсуждали вчера очень конкретные вещи, которые послужат интересам жителей Беларуси и России. Мы увидели рост во взаимной торговле – как в экспорте, так и в импорте. Но увидели и то, что далеко не все еще сделано, особенно в экспорте. Мы вчера на заседании рабочей группы обсудили вопрос развития инфраструктуры, в том числе портовой. Буду поднимать эту тему на правительственном уровне. Очень большое поле для взаимодействия, вы правы, и в аграрной сфере. Особенно нам интересно развитие сельхозпереработки и молочного животноводства, - сказал донской губернатор.

И Дон, и Беларусь обладают мощным индустриальным и научно-техническим потенциалом. На основе 52 двусторонних договоров взаимодействуют с белорусскими партнерами девять государственных и один негосударственный вуз, а также 22 профессиональные образовательные организации Дона. Это может послужить основой для совместной исследовательской деятельности, трансфера технологий и внедрения инновационных разработок на предприятиях Дона и Беларуси, уверен Василий Голубев.

Особенностью экономического взаимодействия последнего периода стала работа донских производителей на электронных торговых площадках республики. В этом году область посетили представители Белорусской универсальной товарной биржи – и уже 50 компаний зарегистрированы на этом электронном ресурсе. В сентябре в качестве брокера биржей аккредитован региональный центр поддержки экспорта. Общая сумма сделок донских компаний на площадке составила 1,3 млн долларов США.

Активно укрепляются дружеские связи и на муниципальном уровне. Так, в настоящее время действует девять соглашений и договоров о побратимских связях или сотрудничестве муниципалитетов. Совсем недавно, в августе этого года, договор об установлении побратимских связей заключили Азовский и Могилевский районы.

Ростовская область и Республика Беларусь постоянно проводят заседания рабочих групп.

В рамках нынешнего визита донской делегации прошло 12-е по счету такое заседание. В нем приняли участие представители донского правительства, государственных ведомств и учреждений Республики Беларусь, дипломатические работники, а также руководители компаний, банков и деловых общественных объединений

По результатам прошлого заседания рабочей группы по сотрудничеству между Ростовской областью и Республикой Беларусь был актуализирован протокол на 2021-2023 годы, и все его пункты были выполнены.

Рабочая группа отдельно проанализировала эффективность взаимодействия в сфере промышленного, аграрного и строительного комплексов, при налаживании кооперационных связей между предприятиями, а также партнёрства в рамках торгово-промышленных палат сторон.

По итогам заседания стороны договорились о подготовке до конца года нового плана совместных мероприятий по развитию партнерства.

Большая программа сотрудничества намечена также и сфере культуры. Так, в следующем году Дни Ростовской области планируется провести в Республике Беларусь, а Дни белорусской культуры – на Дону. Подготовка к проведению этих мероприятий уже началась, отметил глава донского региона.

- Белорусская диаспора в Ростовской области поддержала такую инициативу, - подчеркнул Василий Голубев. – Они у нас и казачьи песни поют, и белорусские, любят и казачью, и белорусскую кухню.

Губернатор Ростовской области также отметил большой потенциал для развития взаимного туризма.

- Перед нами открывается большой набор возможностей. И реализовывать их нужно уже сейчас. Можно путешествовать, наслаждаться природой, культурой. Дон всегда был очень гостеприимным краем. Я могу долго перечислять, сколько красивых, интересных мест есть в Ростовской области: Новочеркасск, Азов, Таганрог, шолоховские места, природные заповедники, в том числе единственный в Европе степной заповедник, на территории которого расположен остров диких мустангов, - рассказал глава региона.