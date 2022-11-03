Миром правят старики: теории загадочного долголетия западных политиков

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3 ноября 2022, 15:47 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kp.ru

Если приглядеться повнимательнее к возрасту представителей западных элит, то можно отметить, что там полным-полно людей, которых в России обычно называют «почтенными старцами». И при том, почти никто из них не передвигается в инвалидных колясках и не лежит у себя дома в постели сутками. Все они сохраняют бодрость и отменное здоровье. Можно привести в пример Её Величество Елизавету II, почившую королеву Великобритании, и конечно же её умершего год назад мужа, принца Филиппа. Оба до последнего дня сохраняли здравомыслие, ясный ум и прекрасное здоровье, выполняли свои непростые государственные обязанности.

Многие ровесники почивших монархов Британии до сих пор живы и продолжают заниматься своими делами. Например, миллиардер-филантроп Сорос в свои 92 года активно развивает деятельность. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер вот-вот перешагнёт через столетний рубеж своей жизни, но при этом, он продолжает выступать на форумах о геополитике и рассуждать о современных реалиях. На фоне этих людей 79-летний Джо Байден и 82-летняя Нэнси Пэлоси кажутся полными сил подростками. Аналитики поразмышляли о ситуации с возрастом западных политиков. У них возникли сразу три теории их загадочного долголетия – рациональная, конспирологическая и научная.

Рациональная версия говорит об улучшенных показателях продолжительности жизни в США и западных странах. Ещё в 2019 году, до эпохи коронавируса, продолжительность жизни в Штатах составляла уже 79 лет. В целом, в западных странах «старик» начинается лет с 70, а до этого – это ещё «расцвет сил». А если поглядеть более сложную статистику, то в столичном округе Колумбия средняя продолжительность жизни 25% самых богатых – уже составляет 88 лет. Ровно на 10% больше, чем у самых бедных. И первые в этом списке – сам господин Байден, Хиллари Клинтон и Берни Сандерс, так называемые американские «аристократы».

Если отбросить мигрантов, то наиболее многочисленное поколение – это люди 50-60 лет. Их ещё называют «бэби-бумерами», родившимися в так называемую золотую эпоху США. Как отмечают аналитики, то же самое присутствует и в других странах «золотого миллиарда». Если не брать мигрантов в расчёт, то «половозрелую пирамиду» Запада едва ли стоит называть пирамидой. Здесь скорее подходит слово – «шахматная ладья». И когда самое многочисленное поколение – это старцы, то уже ясно, кому в итоге достанется власть.

Что до конспирологической теории, то она состоит из множества разных гипотез, которые скорее тянут на простые предположения. Здесь речь и об искусственном продлении жизни, об оргиях или магических практиках, а также о запретных техновнедрениях. И в конечном итоге нужно упомянуть научную версию. В нынешнем веке процедуры омоложения – совсем не редкость. А ещё очень влияет аспект повышенной мозговой активности. Ведь без здорового мозга – невозможно нормальное существование и остального тела. Мозг – это главный компьютер, центр вселенной. И как раз те, кто обладают аналитическим и ясным умом, могут дожить до самого преклонного возраста.