ТАСС: Шахматист Карякин рассказал о состоянии здоровья Анатолия Карпова

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3 ноября 2022, 14:51 Антон Николаев

Сергей Карякин сообщил, что депутат Госдумы и бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов идет на поправку.

«Я на связи с его родственниками. Ситуация неприятная, все случилось совершенно неожиданно, но врачи говорят, что у Карпова положительная динамика, и все будет хорошо».

Напомним, что по предварительным данным, Анатолий Карпов получил травмы при падении. Его госпитализировали в Москве с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. Сейчас он находится в отделении нейрореанимации в Институте имени Склифосовского.