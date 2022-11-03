За пропаганду ЛГБТ планируется ввести существенные штрафы

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3 ноября 2022, 14:24

На сегодняшний день, в современном обществе серьёзную опасность представляет пропаганда гомосексуальных отношений, выраженная в какой-либо форме. Мы должны осознавать, что открытые лозунги и демонстрации в СМИ, интернете, кино нетрадиционных отношений, ведут к намеренному изменению сознания молодежи, а также отечественной культуры, человеческих ценностей и отношений.

Кроме того, такая пропаганда напрямую противоречит нормам, установленным Конституцией Российской Федерации.

Сегодня административная ответственность за пропаганду «радужных отношений» предусмотрена только исключительно среди детей.

27 октября в первом чтении в Государственной Думе был принят пакет законопроектов, устанавливающий административную ответственность за пропаганду «цветных отношений». Его соавторами выступили около 400 депутатов. В числе первых, поправки одобрило 60 депутатов, которые входят в межфракционную группу по защите христианских ценностей.

Стоит обратить внимание, что законопроект никак не ограничивает свободу слова в нашей стране. Так Европейской конвенцией по правам человека предусмотрены нормы, согласно которым осуществление свобод могут быть ограничены в целях соблюдения интересов национальной безопасности, для охраны здоровья и нравственности людей.

В соответствии с Конституцией установлено, что материнство и детство, семья находятся под защитой государства, где дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. Пункт «ж1» части 1 статьи 72 Конституции определяет, что брак есть союз мужчины и женщины. Конституцией предусматривается, в том числе, поддержка укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.

Публичная пропаганда привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений опасна для молодых, не сформировавшихся умов.

Как отмечают законодатели, за пропаганду нетрадиционных отношений граждане будут привлекаться к административной ответственности в виде наложения штрафов в размере от 50 тысяч до 400 тысяч рублей, должностные лица — от 100 тысяч до 800 тысяч рублей, а юридические лица могут обязать выплачивать штраф до 5 миллионов рублей и приостановить их деятельность.

Также в КоАП планируют внести изменения относительно ответственности за пропаганду педофилии, где предусматривается наказание для граждан в виде штрафа до 800 тысяч рублей, для должностных лиц — до двух миллионов рублей, а для юридических лиц — до 10 миллионов рублей с возможной приостановкой деятельности на 90 дней.

Новые поправки вводят штрафы за демонстрацию контента, который «подталкивает подростков к смене пола». За такие действия физические лица понесут ответственность в виде штрафа до 200 тысяч рублей, должностные лица — до 400 тысяч рублей, а юридические лица — до 4 миллионов рублей.

Новые изменения в законодательстве помогут укоренить в стране нравственные ценности, культурные устои общества, а также не дать возможность исказить мировосприятие современных детей и подростков, которые любят следовать «моде».

Алина Гарина – адвокат, эксперт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве.