Вместо новогодних корпоративов будут патриотические концерты самодеятельности

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3 ноября 2022, 12:55 Александр Крохмаль, Журналист Источник: mk.ru

Похоже, что стенд-ап комиков и ивент-агентства в этом году ждёт большое разочарование. Никаких привычных новогодних корпоративов просто не планируется. Агентства по устроению праздников жалуются, что большая часть коммерческих структур отменила новогодние празднования. Именно поэтому корпоративный Новый год всё же состоится, но исключительно в госструктурах. «И некоторые устроители праздников считают, что лучше б его вообще не было, насколько он намечается странный, - отмечают эксперты. - Пройдёт он по-новому, или по подзабытому старому».

«Нам заказали собрание с подведением итогов, - пожаловался арт-директор одного из ивент-агентств. - Контора богатая, платит щедро, но всё равно мы пытались отказаться. Мы умеем устраивать веселье, а у них условие – чтобы всё было строго». По его словам, заказчикам нужно, чтобы всё было празднично, сдержанно, но относительно весело. А эта задача – вовсе не такая простая, какой кажется на первый взгляд. Согласно данным Ассоциации организаторов мероприятий, большинство клиентов ивент-агентств в регионах, где праздники не отмечены, урезали бюджеты почти на четверть, и на них обычно хотят строгие праздничные офисные вечера в формате годовых итогов. «Комиков и жанровых артистов вроде рэперов не берут, - с новой силой жалуются устроители праздников. - А певцов с патриотическим репертуаром уже расхватали до следующего года».

Однако устроители шоу всё же нашли определённый выход из ситуации. Одни придумали воссоздать атмосферу «Голубого огонька» 1982 года, посетили телеархив и внимательно отсмотрели запись 40-летней давности. Для того чтобы реализовать это всё, будут привлекать молодёжь. Другое же агентство через три дня усиленной мозговой работы придумало клонировать производственное собрание из тех же далёких 80-х с последующим концертом самодеятельности, посвященным наступающему Новому году. Самодеятельность решено изобразить руками и ногами начинающих дешёвых актёров. Ведь сами заказчики на собственное исполнение «арий» не согласились.

Также из находок отечественных «массовиков-затейников» обращает на себя внимание интерактивная пьеса на производственную тему, поставленная благодаря усилиям сотрудников макаронной фабрики. После спектакля в ДК фабрики пройдёт дискотека, на которой выступит ВИА, который, кстати говоря, оперативно образовался на базе предприятия. Устроители помогали лишь только с названием, уговаривая деятелей производства не вставлять в него название своей продукции.