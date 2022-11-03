Экс-министр здравоохранения Алтая и его помощник осуждены за взятку

На Алтае суд вынес приговор экс-министру здравоохранения Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову. Их признали виновными в получении взяток на сумму более 16 млн рублей. Оба бывших чиновника получили по 10 лет лишения свободы.
Как пишет СК, с апреля 2020-го по январь 2021 года Коваленко и Туюнчеков получали взятки от руководителей коммерческих организаций в качестве вознаграждения за заключение прямых госконтрактов с подконтрольными поставщикам юридическими лицами. Также за способствование заключению с ними контрактов на поставку средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения региона, беспрепятственном принятии товара и своевременной оплате.
Суд назначил обоим мужчинам по 10 лет лишения свободы и по штрафу в размере 15 млн рублей. Им также запрещено в течение 5 лет после освобождения занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления.
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