В Госдуме предлагают увеличить срок службы в армии до двух лет

С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. В интервью «РИА Новости» он подчеркнул, что год срочной службы не позволяет солдатам получить необходимые навыки.
Военный эксперт Константин Сивков поддерживает инициативу депутата Шеремета. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели»:
«Сейчас эта инициатива актуальна, так как за год мало чему можно обучить, нормальным образом отработать и отслужить. Первый год - это освоение основной части материалов, а второй - стать полноценным бойцом».
Ранее предлагал увеличить срок службы сенатор Владимир Джабаров. По его словам, за год солдат должным образом не может приобрести военные навыки. Таким мнением он поделился с изданием «Аргументы недели»:
«Про двухлетнюю армию я говорю не для того, что мы готовимся к войне и надо ввести два года службы. Если, не дай бог, будет война, в любом случае будет мобилизация независимо от того год ты служил, два или сколько. До конца 90-х годов была двухлетняя армия, три года служили на флоте, так как за год очень тяжело обучиться. Год служили только те, кто заканчивал учебу в ВУЗах. Год службы - это ни о чем. Сами военные об этом говорят. Это не моя идея».
Владимир Джабаров отметил, что не нужно поднимать возрастной ценз для службы в армии.
Напомним, что с 2008 года срок срочной службы в армии составляет один год.
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