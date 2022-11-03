Латвийское правительство повысило себе зарплату

1 ноября начал работу новый Латвии. И первое, что стало известно латвийцам – зарплата первых лиц страны.
Пройдемся конкретно по первым лицам Латвии и их зарплатам… Начнем, со спикера парламента Эдвардса Смилтенса, например…
Согласно рассчитанной Государственной канцелярией основной месячной заработной плате, в следующем году спикер Сейма будет получать ежемесячную зарплату в размере 7 962 евро (до вычета налогов). Кроме того, представительские расходы спикера Сейма будут покрыты в размере 20 процентов от установленной месячной заработной платы, то есть 1592 евро. Таким образом, зарплата спикера Сейма вместе с расходами на представительство в следующем году составит примерно 9550 евро в месяц.
Президент государства, премьер-министр, председатель Конституционного суда и председатель Верховного суда также будут получать 7 962 евро в месяц (брутто). Министры будут получать зарплату в размере 7 052 евро (брутто).
Расчеты программы «Де-факто» Латвийского телевидения показывают, что с 2023 года зарплата премьер-министра вСеймырастет на 52%, зарплата министров – на 42%, а зарплата спикера Сейма увеличится еще на 75%.
Да уж, себя латвийские «слуги народа» не забыли…
На вопрос многих латвийцев – этично ли поднимать себе зарплаты, когда в стране люди живут бедно, а некоторые находятся на грани нищеты и голода, «слуги народа», конечно, не ответили…
По мнению многих латвийцев, мнение из социальных сетей, такие зарплаты – «космос какой-то!»