Латвийское правительство повысило себе зарплату

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

3 ноября 2022, 09:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: news.myseldon.com

1 ноября начал работу новый Латвии. И первое, что стало известно латвийцам – зарплата первых лиц страны.

Пройдемся конкретно по первым лицам Латвии и их зарплатам… Начнем, со спикера парламента Эдвардса Смилтенса, например…

Согласно рассчитанной Государственной канцелярией основной месячной заработной плате, в следующем году спикер Сейма будет получать ежемесячную зарплату в размере 7 962 евро (до вычета налогов). Кроме того, представительские расходы спикера Сейма будут покрыты в размере 20 процентов от установленной месячной заработной платы, то есть 1592 евро. Таким образом, зарплата спикера Сейма вместе с расходами на представительство в следующем году составит примерно 9550 евро в месяц.

Президент государства, премьер-министр, председатель Конституционного суда и председатель Верховного суда также будут получать 7 962 евро в месяц (брутто). Министры будут получать зарплату в размере 7 052 ​​евро (брутто).

Расчеты программы «Де-факто» Латвийского телевидения показывают, что с 2023 года зарплата премьер-министра вСеймырастет на 52%, зарплата министров – на 42%, а зарплата спикера Сейма увеличится еще на 75%.

Да уж, себя латвийские «слуги народа» не забыли…

На вопрос многих латвийцев – этично ли поднимать себе зарплаты, когда в стране люди живут бедно, а некоторые находятся на грани нищеты и голода, «слуги народа», конечно, не ответили…

По мнению многих латвийцев, мнение из социальных сетей, такие зарплаты – «космос какой-то!»