Совбез ООН отклонил резолюцию России о расследовании биолабораторий США на Украине

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3 ноября 2022, 07:49

лаборатория, фото: unsplash.com/photos/_N7I1JyPYJw

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций отклонил резолюцию России о создании комиссии по расследованию военно-биологической деятельности Украины и США на украинской территории, которая нарушает конвенцию о запрещении применения биологического оружия.

За резолюцию проголосовали Россия и Китай. Отклонили США, Великобритания и Франция. 10 других стран Совбеза ООН воздержались.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя отклонение документа, выразил разочарование, что совету не удалось задействовать механизм конвенции о биологическом и токсинном оружии, - передает ТАСС. Дипломат отметил, что вопросы к США и Украине по их военно-биологической деятельности остаются актуальными, и Россия продолжит самостоятельно расследовать это дело.

Зампостпред Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что этот проект резолюции России не стоило блокировать. Он считает, что расследование могло бы снять озабоченность России.

«Пользуясь своим правом страны-члена КБТО и в соответствии со Статьей 6 Конвенции, Россия подала жалобу в СБ и запросила запустить расследование. Это оправдано и легитимно, и не должно было быть заблокировано», — цитирует РИА Новости заявление Гэн Шуан на заседании Совбеза ООН.

Начальник войск радиационной химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил 19 сентября, что США наращивают военно-биологический потенциал, создавая лаборатории у чужих границ.