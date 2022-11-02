Посол Латвии в России Риекстиньш заявил, что снос советских памятников – «борьба с фашизмом»

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2 ноября 2022, 21:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш решил объяснить жителям Омска в ходе своего визита, почему в ЛР сносят советские памятники.

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш ответил на вопрос россиян – почему сносят советские памятники воинам, которые освободили мир от нацизма в Латвии?

По словам посла Риекстиньша, что «происходящее в настоящее время на Украине Россия считает продолжением «той войны» - ВОВ. Иными словами, борьба с фашистской Германией.

«Это продолжение той войны, которая была в середине прошлого века – борьба с фашизмом. Мы такие символы у себя держать не будем. Потому что мы против войны», - именно так заявил посол Латвии в России Марис Риекстиньш на встрече с сибиряками.

Вы только вдумайтесь, дорогие читатели, что говорит посол Латвии в России – официальное лицо!

Г-н Риекстиньш открыто признал, что Победу Русского Солдата в ВОВ… Латвия не поддерживает! Не поддерживает! «Мы против этой войны»… Если спецоперация, по словам г-на Риекстиньша, «продолжение ВОВ», то они не поддерживают тех, кто освобождал мир от коричневой чумы.

Вы понимаете весь ужас и нацизм слов официального лица?

По словам посла Латвии в России можно сделать четкий вывод – «мы сносим памятники советским воинам ВОВ, потому что мы против Победы СССР»…

А, где же МИД России с нотой протеста?

Наглая ложь посла Латвии в России Риекстиньша – сперва в Латвии националы горланили, что советские памятники воинам – «призрак оккупации Латвии СССР», потом откровенно высказывали ненависть к Красной Армии в период ВОВ и поддерживали политику Адольфа Гитлера, а теперь официальное лицо Латвии в России «нашел» новую отговорку – «продолжение ВОВ»…

Представитель маленькой и вечно зависимой страны открыто высказал позицию Латвии в отношении ВОВ! Очередной раз националисты Латвии плюнули в душу русским и на их территории.

Я выскажу свое мнение, которое может не совпадать с редакцией нашего издания – имею полное право, потому как я дочь победившего солдата ВОВ и дочь сибиряка: «Вы подлец, г-н Риекстиньш и поклонник латышских легионеров СС, в этом нет сомнений у меня! Вы – разрушитель!»