В Липецкой области уволили военкома Елецкого района Селянина за ошибки при частичной мобилизации

Военный комиссар Елецкого района Липецкой области Николай Селянин уволен за многочисленные ошибки при проведении частичной мобилизации. Об увольнении военкома сообщило правительство региона.
В нет указано, что военком Елецкого района Николай Селянин освобожден от занимаемой должности за ненадлежащую организацию и многочисленные ошибки, в том числе мобилизацию мужчин, имеющих отсрочку.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснял, она мобилизация была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
В конце сентября военный комиссар Магаданской области был отправлен в отставку из-за ошибок во время проведения частичной мобилизации.