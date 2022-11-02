В Липецкой области уволили военкома Елецкого района Селянина за ошибки при частичной мобилизации

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2 ноября 2022, 20:19 Источник: РИА Новости

военный билет, фото: Sergey Petrov/globallookpress.com

Военный комиссар Елецкого района Липецкой области Николай Селянин уволен за многочисленные ошибки при проведении частичной мобилизации. Об увольнении военкома сообщило правительство региона.

В нет указано, что военком Елецкого района Николай Селянин освобожден от занимаемой должности за ненадлежащую организацию и многочисленные ошибки, в том числе мобилизацию мужчин, имеющих отсрочку.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснял, она мобилизация была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

В конце сентября военный комиссар Магаданской области был отправлен в отставку из-за ошибок во время проведения частичной мобилизации.