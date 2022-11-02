Майор НВС Латвии Слайдиньш: Когда придет время, выкинем вон местных русских

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

2 ноября 2022, 19:43 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Майор НВС (Национальные вооруженные силы Латвии) Янис Слайдиньш публично заявил, что «когда придет время, то выкинем вон местных рашистов». Вот с такой политикой относятся националисты Латвии к русскоязычным в Латвии.

Это главное, что на уме сейчас у националов-нацистов Латвии – иного нет! Эти люди сегодня у власти (пока) в Латвии, и продвигают идею – Латвия только для латышей, а всех русских – вон! Именно, вон и выкинем!

Сытый майор НВС считает, что «с русскими нужно бороться, а это не так просто»…

А с кем собрался бравый «латыССкий» майор бороться? С женщинами, детьми, стариками? Русскими, конечно! Впрочем, ничего удивительного в этом нет, если вспомнить историю – латышские легионеры СС уничтожали без сожаления мирное население Новгородской, Ленинградской, Псковской областях – убивали младенцев об стены, вырезали беременным женщинам детей из утробы матери, отсекали головы у мужчин и складывали «трофеи» в бочки, сжигали целые деревни… Это исторические факты – писала уже неоднократно о зверствах латышских легионеров СС…

И такую же политику, видимо, проводит латышский майор Слайдиньш, если он сейчас уже с ненавистью говорит – «вон и выкинем»… Это мое мнение, потому как такое отношение вижу в Латвии каждый день.

Но при этом, нацпатриоты жутко бояться России, и обсуждают русских каждый день…

Второй актуальный вопрос националистов Латвии – когда Россия «нападет» на ЛР?

На этот вопрос ответил экс-министр МВД Латвии Марис Гулбис:

«Десять лет Россия не будет нападать на страны Балтии. Да, Латвии необходимо развивать вооруженные силы… Пока есть время, так как русские не готовы на данный момент напасть на страну НАТО. Надо положиться на наших союзников НАТО, тогда безопасность гарантирована».

Откуда такая информация у экс-главы МВД? Прямо сроки знает! Но вот почему-то замалчивает тот факт, что Россия уже практически сражается с наемниками НАТО на Украине.

Безопасность Латвии, говорите… Побольше кричите публично, что вы русских Латвии «выкинете вон»… Да и поздно ставить сроки – уже грохочут сапоги, да и русский медведь зол… Ой, как зол…