В сети появились документы мужчины Владимира Зеленского, которому медики в клинике в Майами диагностировали рак простаты

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2 ноября 2022, 19:43 Источник: Соцсеть Вконтакте

фото: паблик "Ведомство", соцсеть Вконтакте

В сети появились документы неизвестного мужчины Владимира Зеленского, которому медики в клинике в Майами (США) диагностировали рак простаты.

Соответствующие сообщения, официального подтверждения которым на данный момент нет, начали распространяться в социальных сетях. В соцсетях распространяют копию медицинского документа, в котором указаны результаты лабораторного обследования. Судя по ним, у мужчины, сдавшего анализы, вероятно, онкологическое заболевание. Дата исследования — 9 января 2022 года. ФАН отмечает, что в эти дни у президента Украины Владимира Зеленского не было постов в соцсетях.

Президент Украины Владимир Зеленский имеет в Майами виллу.