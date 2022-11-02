Демонтаж советского памятника в Даугавпилсе: много вопросов, а ответы отсутствуют

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2 ноября 2022, 18:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука

В ночь на 31 октября был снесен памятник советским воинам ВОВ в Даугавпилсе. Надо сказать, что казнь состоялась «символично» - наступил праздник нечисти… Хэллоуин…

Памятник советским войнам снесли под покровом ночи… Видимо, от неописуемого страха, что может наступить русский бунт, но ненависть пересилила…

Да, ненависть пересилила националистов-нацистов Латвии, а вот страх остался до сих пор…

Для того чтобы снести здание, памятники, мосты и т.д. необходимо провести конкурс – какая строительная фирма будет «достойна» поучаствовать в подобном мероприятии. Понятно, что название фирмы скрывалось тщательным образом, но! Разве можно в малюсенькой Латвии, вся страна – 300 км в одну сторону и 300 км в другую, скрыть такой нашумевший факт, как снос родного для многих латвийцев мемориала? Конечно, нет!

Что же удалось выяснить?

«Победу» одержала в столь «благом» деле некая фирма «Zelli Z», но вот тут начинается самое интересное – по словам директора вышеупомянутой фирмы Роланда Зауэрса, ее организация не занималась сносом советского памятника в Даугавпилсе… А какая же фирма тогда демонтировала советский памятник в Даугавпилсе? На этот вопрос г-н Зауэрс ответить не может – «мы не располагаем информацией о реальном исполнителе работ»… Да и Даугавпиллская дума тоже не дает ответ на заданный вопрос – какая фирма занималась сносом памятника? Ответ простой – «вы пишите нам свои вопросы…»

А теперь немного анализа – в Латвии националисты даже с трибун, в социальных сетях, проплаченных латышско-националистических СМИ трубят, что памятники советским войнам на территории Латвии – «преступление» против латышского народа и символ «оккупации» страны… Кричат об этом открыто. Так почему же тогда демонтируют памятники, не оглашая исполнителей? Казалось бы, это же «честь» для строительных фирм заниматься вандализмом, более того, когда такой акт прекрасно оплачивает государство… Нет, скрывают…

А все просто – страх! Во многих латвийских СМИ прошла информация, что в России стали возбуждать дела правоохранительные органы против тех, кто поддерживает нацистские идеи в Латвии, а также сносит памятники тем, кто освободил мир от фашизма… Совершенно понятно, что в таких уголовных делах фигурируют конкретные имена, фамилии – СК РФ работает четко и со знанием международных законов! А это значит, что те, кто принимал участие в зверствах с советскими памятниками и тех, кто науськивал их, Нацблок, например, будут иметь ордера от правоохранительных органов РФ на задержание по причине – «возрождение» нацизма и преступления против человечности! А это значит, что их будут преследовать по Закону не только в России, но и в странах, которые поддерживают РФ. Более того, таких стран будет становиться все больше и больше, потому как в данном вопросе – избавление мира от Адольфа Гитлера, освобожденная в 1945 году Европа и живущая сыто сейчас только благодаря Русскому Солдату, ничего не сможет сказать официально против! Ничего! Иначе получится так, что Европа поддерживает до сих пор политику Третьего Рейха. А это грозит серьезными последствиями… И что получается? А то, что строительные фирмы Латвии, кто учинил вандализм, скрывают себя, потому как боятся поиметь уголовные дела и ордера на задержание во многих странах…

Вот такая «смелая» политика у националистов латышей!

А я бы хотела открыто назвать одного националиста и последователя латышских легионеров СС – Яниса Иесалниекса. Этот любитель Адольфа Гитлера ранее был депутатом Сейма от Нацблока. В новый Сейм он не попал – видимо, «задолбал» своих же латышей национализмом… Так вот, после сноса памятника советским воинам я наткнулась в латвийских социальных сетях на пост этого национала-нациста – «с гордостью и радостью наблюдаю за тем, как снесли памятник оккупантам – пусть теперь эти русские знают. Кто тут хозяин». Да, вот такой пост этого поддонка!

Меня рассмешил момент насчет «хозяина»… Поправьте меня, если не совсем права – когда это латыши были хозяевами на территории Латвии? Зависимые люди от больших государств и Наций… До сих пор эта национальность не может понять, что они исторически, потому как сильно малы, исполняли и исполняют волю больших и значимых государств.

О каком хозяине говорит этот нацпатриот Иесалниекс? Что в Латвии своего? НИЧЕГО! Скоро портки свои продадут! Даже премьер с президентом в Латвии, конечно, иностранцы! О какой своей стране идет речь? Только теоретически! Вот она правда!

А то, что демонтируют памятники – так это пока нацистов Латвии терпит Россия, и собирает неоспоримые доказательства нацизма и преступления против человечности в Латвии! Нацпатриоты Латвии возомнили, что они что-то решают – ха, ха! Все идет так, как надо, и действия России совершенно верные, чтобы уничтожить прихвостней фашистов в Европе! А латышские хуторяне, увы, не понимают последствий…

И еще информация… Организация «Общество за открытость – Delna» в Латвии обратилась в Даугавпиллскую думу с просьбой разъяснить организацию демонтажа памятника, потому как много тайн… Например, не понятен вопрос о финансах – откуда появились деньги на снос памятника? На какие средства был проведен демонтаж памятника? В публичном пространстве не было ни одной организации, которая желала бы снести советский памятник – как вдруг «нарисовались» фирмы? Почему все происходило ночью и где был мэр Даугавпилса, который не присутствовал при демонтаже?

Много вопросов, а ответов, увы, нет…