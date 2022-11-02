Сенатор Людмила Нарусова сообщила, что ее дочь Ксения Собчак скоро вернется в Россию

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2 ноября 2022, 17:47 Источник: РИА Новости

сенатор Людмила Нарусова, фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Ксения Собчак, дочь члена Совета Федерации РФ Людмилы Нарусовой, скоро вернется в Россию. Информацию о том, что Ксения вернется в скором времени, сообщила РИА Новости ее мать сенатор Людмила Нарусова.

В конце октября журналистка Ксения Собчак экстренно ушла из Белоруссии в Литву. Как рассказали литовские власти, Собчак пресекла границу по паспорту гражданки Израиля. Нарусова подтвердила наличие гражданства Израиля у дочери. "Конституция РФ разрешает двойное гражданство", — напомнила сенатор.

Источник национального агентства раскрыл, что Ксения Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы.

Отвечая на вопрос РИА Новости, будет ли Ксения возвращаться в Россию, Нарусова отметила: "Будет, очень скоро". По словам сенатора, у ее дочери нет никакого статуса по уголовному делу о вымогательстве

В тот же день Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главного редактора светского журнала Tatler Ариана Романовского по подозрению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.