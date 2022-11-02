СК предъявил обвинение жителю Рязани в убийстве супруги

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2 ноября 2022, 17:15 Ксения Калуга

Следственный комитет России предъявил обвинение жителю Рязани Александру Логунову, который убил свою супругу Елену в июле прошлого года. Как выяснилось, мужчина совершил преступление из-за личной неприязни. Близким родственникам жены он сообщил, что она ушла из дома и не вернулась.

Как пишет ведомство, 7 октября 2022-го в пригороде города правоохранители обнаружили тело потерпевшей и украшения. Экспертиза показала, что останки принадлежат Елене Логуновой, а драгоценности узнала семья погибшей.

Злоумышленник рассказал следователям об обстоятельствах совершенного им преступления и при проверке показаний на месте указал, где сокрыл тело. Эти сведения совпали с местом обнаружения останков его жены.

«Следствием продолжается сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу», – сообщает СК.