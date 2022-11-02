«Московская академия хоккея» проведёт отбор в сборную

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2 ноября 2022, 17:09 Ксения Калуга

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7 и 8 ноября состоится отбор в сборную «Московской академии хоккея». Просмотр кандидатов пройдёт на территории спортивной школы «Центр». Приглашаются ребята 2011 и 2012 годов рождения.

На просмотровых тренировочных занятиях будут сильнейшие тренеры «Московской академии хоккея», а также руководство учреждения. Они и определят лучших спортсменов, которые станут играть в основном составе.

«Московская школа хоккея» даёт возможность перспективным ребятам заявить о себе, а также улучшить свои навыки. Если команда хорошо покажет себя, то участники получат шанс попасть в группу «А» Открытого Первенства Москвы и посоревноваться с сильнейшими хоккейными школами столицы.

Просмотр состоится по адресу: г. Москва, ул. Талалихина, дом 28, стр.4. Ледовый дворец спорта «Центральный».

Даты и время:

7 ноября 2022 года (Сбор команды в 10:15. Начало ледовой тренировки в 11:00);

8 ноября 2022 года (Сбор команды в 10:00. Начало ледовой тренировки в 10:45).