На Алтае задержан подозреваемый в краже ювелирных изделий на 100 млн рублей

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2 ноября 2022, 16:16 Ксения Калуга

Полицейские в Алтайском крае задержали ранее судимого мужчину, который подозревается в краже ювелирных изделий и денег из торгового центра. Об этом сообщает сайт МВД России.

Как стало известно, злоумышленник проник в ювелирный салон торгового центра, взломав замки на витринах. Мужчина забрал украшения и похитил 80 тысяч рублей из другого павильона. После совершённого преступления он скрылся. Однако потом его задержали по месту проживания в Барнауле.

Злоумышленником оказался местный житель, работавший помощником охранника в частном охранном предприятии, которое обслуживало данный ювелирный салон.

«Выяснилось, что фигурант арендовал квартиру через подставных лиц и намеревался скрываться по данному адресу. Он дал признательные показания и рассказал о тайнике, где хранилось похищенное. Дорогостоящие изделия были спрятаны в мешки и закопаны на территории одного из частных домовладений. Драгоценности изъяты и в ближайшее время будут направлены на экспертизу. По предварительным подсчетам, сумма причиненного ущерба может превышать 100 миллионов рублей», – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.