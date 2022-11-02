«Ночные волки» отправляются на фронт

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2 ноября 2022, 14:45

Фото: vk.com/hirurgnw

Мотоциклисты-добровольцы отправятся в зону проведения СВО в составе подразделения «Ночные волки «Пятнашка».



«Мы отправляемся добровольцами, потому что мы - мотоклуб «Ночные волки», - уточнил член подразделения Андрей Голливуд. Флаг ему вручил известный «Хирург» Александр Залдастанов.



Отмечается, что название «Пятнашка» обусловлено вхождением подразделения в состав 15-ой интернациональной бригады. О численности мотоциклистов-добровольцев точных данных нет. Подразделение же обычно состоит из 5-10 человек.



Известно также, что «Ночные волки» в настоящее время занимаются подготовкой к Новогодней ёлке. Для её проведения они ежегодно получают грантовую поддержку.



