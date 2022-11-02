Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

«Ночные волки» отправляются на фронт

, 14:45

«Ночные волки» отправляются на фронт
Фото: vk.com/hirurgnw

Мотоциклисты-добровольцы отправятся в зону проведения СВО в составе подразделения «Ночные волки «Пятнашка».

«Мы отправляемся добровольцами, потому что мы - мотоклуб «Ночные волки», - уточнил член подразделения Андрей Голливуд. Флаг ему вручил известный «Хирург» Александр Залдастанов.

Отмечается, что название «Пятнашка» обусловлено вхождением подразделения в состав 15-ой интернациональной бригады. О численности мотоциклистов-добровольцев точных данных нет. Подразделение же обычно состоит из 5-10 человек.

Известно также, что «Ночные волки» в настоящее время занимаются подготовкой к Новогодней ёлке. Для её проведения они ежегодно получают грантовую поддержку.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей