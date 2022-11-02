Россиянам продают квартиры с наличием в домах бомбоубежищ

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2 ноября 2022, 14:14 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

На рынке недвижимости Москвы в объявлениях о продаже квартир стали появляться сведения о наличии в домах бомбоубежищ. В базе ЦИАН сейчас присутствуют четыре таких лота в Московском регионе и три — в Санкт-Петербурге.



Наличие в доме бомбоубежища позиционируется как большой плюс при покупке квартиры. Один из продавцов описывает преимущество «однушки» в Москве следующим образом:



«Имеется двухуровневый охраняемый подземный паркинг, он же бомбоубежище».



В сентябре количество поисковых запросов в «Яндексе» по слову «бомбоубежище» выросло в 17 раз год к году, интерес к бомбоубежищам в Москве вырос с нуля до 48,4 тыс. запросов. В то же время, по информации Росреестра, в сентябре в Москве было зарегистрировано 10,3 тыс. договоров купли-продажи жилья, что на 29% ниже год к году.



