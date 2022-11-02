В России упал спрос на артистов для новогодних корпоративов

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2 ноября 2022, 12:14 Ксения Калуга

Фото: pixabay.com

В России упал спрос на развлекательную программу на новогодних корпоративах, сообщает РБК со ссылкой на Национальную ассоциацию организаторов мероприятий (НАОМ). Компании сократили бюджеты на 20%. Предстоящий праздник клиенты намерены отметить в деловом формате.

Как утверждает НАОМ, сейчас запросов на крупные развлекательные корпоративы практически нет. Из-за этого также сократились гонорары комиков за участие в подобных мероприятиях. Сейчас стоимость их выступления колеблется от 600 тысяч до 1 млн рублей. Представители сферы event сообщают, что спрос на организацию музыкальных исполнителей сократился на 25-30% по сравнению с прошлым годом. Некоторые артисты даже снизили гонорар, чтобы получить заказы.

По информации источника, большинство компаний намерены отпраздновать Новый год внутри отдела в самом офисе. Некоторые организации будут проводить небольшие выездные мероприятия в Казань, Дагестан и ближнее зарубежье. Более того, многие регионы России решили отказаться от салютов и концертов из-за спецоперации и частичной мобилизации. Однако замминистра обороны Виктор Горемыкин говорил, что нет необходимости отменять праздничные мероприятия.