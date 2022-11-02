Эксперты объяснили рост цен на огурцы и помидоры

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2 ноября 2022, 12:06 Ксения Калуга

Фото: pixabay.com

За последний месяц розничные цены на томаты и огурцы выросли на 23% и 12%. Как поясняют специалисты, импорта стало меньше, а овощи с огорода сменились на тепличные.

Росстат информирует: за последние пару недель цена на овощи увеличилась до 5-7%. Но если оценивать прошлогодний период, то можно заметить, что огурцы стали на 43% дешевле, а помидоры почти на треть, пишет «Российская Газета».

Кроме этого, по информации Минсельхоза, производство тепличных овощей в России с каждым годом стало расти. Так, к концу октября 2022 года собрали 1,25 млн тонн, из них более 725 тысяч тонн огурцов и более 500 тысяч тонн томатов. Более того, в сезон стандартно происходит увеличение цен.

Эксперты также утверждают, что в центральной части страны импорта стало меньше. Это связано не только с большим количеством производства собственных овощей, но и с логистическими трудностями и колебанием курса доллара.