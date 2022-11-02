Олег Шелягов: Реформы похоронного бизнеса нужно начинать с мест, где продают информацию о смерти

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2 ноября 2022, 10:07

Олег Шелягов

Известный бизнесмен, владелец холдинга Ritual.ru Олег Шелягов обратился к зампредседателю комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлане Разворотневой, которая очень переживает, что ее законопроект с предложением изменить многое в похоронном бизнесе, так и не дошел даже до первого чтения.



По сообщению ИА Regnum, депутат Государственной Думы Разворотнева сетует в своём телеграм-канале, что ещё в начале года внесла закон о похоронном деле, "однако он до сих пор не дошёл даже до первого чтения".

Также пишет, что "хорошо знает, что в отрасли накопилось множество проблем..."

По активности Светланы Викторовны видно, что она "молодой" (если не ошибаюсь, это её первый созыв), но очень активный депутат со значимым количеством действительно важных инициатив.

Но с ритуальной сферой как-то странно - не успела в середине сентября вступить в полномочия, а уже поздней осенью началась активная информационная атака на эту "печальную" (во всех отношениях) отрасль. И появляется она с проектом нового закона - человек, который к этой отрасли не имел даже отдалённого отношения и точно не успел объехать всю страну, чтобы разобраться во всех тонкостях и нюансах. А в каждом регионе их огромное множество!

Светлана Викторовна, Вы должны быть благодарны Богу (и, видимо, грамотным людям в аппарате ГД), что этот закон в Вашей трактовке не принят - по результату Вам было бы не очень комфортно за результат. Может быть даже стыдно.

По тексту предлагаемого Закона видно, что Вы консультировались только с "московскими структурами" (если писали, конечно, сами - но нет оснований в этом сомневаться). Столь неприкрыто там прописаны дальнейшие шаги монополизации этой отрасли.

Видимо, грамотные люди в ГД видят, что в Вашей версии нет решения глубочайших проблем в регионах России.

Те "новшества", которые предлагаются, уже давно реализованы. Хоть и коряво, но...

Вы клеймите позором "чёрный рынок" - и очень правильно! Но начните с тех мест, где реально "ошкуривают" заказчика в тяжелейший для него момент:

1. Медицинские учреждения, где выкручивают руки. Где в большинстве городов сидят на очень спорных (часто совсем незаконных) основаниях ритуальные службы, близкие к городской власти или каким-то силовым структурам, без конкурсов, в нарушение федеральных законов.

2. МВД, сотрудники которого как продавали, так и продают информацию о смерти (в Вашей версии Закона есть только слово "запретить" - так и сейчас это не законно).

3. Служба 112, которая не стесняясь "сливает" информацию в указанную ритуальную структуру - это очень ярко происходит даже в вашем любимом городе, где Вы депутат.

4. Кладбища, где заправляют МУПы: "Оставь надежду, всяк сюда входящий!"

Вот "набор", с которым Закон должен "решить вопросы", чтобы услуга была реально социальной для человека!

И это всё представители государства!

А Вы гоняетесь за "чёрными агентами", ловя в передачах и статьях не очень дорогой хайп.

Если Вы действительно хотите сделать правильный, работающий на избирателей всей страны Закон - соберите крупнейших "ритуальщиков" со всех регионов (и это не просто одна "умирающая" Общественная организация, а именно руководители с мест - но не МУПы, сидящие в основном у данной им "кормушки"), послушайте их, оцените эту информацию, посетите регионы, посмотрите на отрасль. Как человек, проехавший почти всю страну, посмотревший практически все основные морги и кладбища страны, скажу: Вы удивитесь, как далек Ваш Закон от реальной жизни!

А мы, как профессионалы отрасли, всегда рядом и готовы помогать, если желание сделать хороший Закон искреннее.

И Закон не для Москвы или группы лиц, а для всей Страны.

С огромным уважением к Вашему очень нелегкому труду!