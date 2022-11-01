Чем кормят латвийских детей в школах

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

1 ноября 2022, 22:52 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Очередной успех «истории Латвии», как любят говорить (успех!) нацпатриоты-националисты – латвийские социальные сети облетела фотография из школьной столовой страны – сосиски, которые похожи на мостовую Старой Риги и видавшие лучшие дни макароны… Обеды в школах Латвии, разумеется, платные – родители должны доплачивать 1евро 50 центов за обеды.

После того, как фото из школьной столовой появилось в латвийских социальных сетях, родителей понесло, простите…

«Обращаюсь к мэру Стакису! В какой рижской школе был такой обед сегодня? Рижская дума «руководит» обедами в школах Риги наших детей», - написала мама-Марите.

Еще мнения родителей из социальных сетей Латвии:

«Просто ужас! Кошмар! Холодные макароны, которые, видимо, поджарили на мистическом масле. Ума не хватило, например, запечь их в духовке с сыром? О сосиске молчу! Очень похожа на булыжник в центре Риги!»

«Не пылите! Не во всех рижских школах детям досталось по сосиске. Знаю, что не во всех!»

«Да, на словах Рижская Дума о детях… На деле все иначе. Хорошая, теплая, вкусная еда в наших школах исключение!»

«Детское питание в Латвии ниже всякой критики!»

А есть и другое фото - помощь Украине в процентном соотношении от военных бюджетов стран-доноров…

Например, сытая и обеспеченная Великобритания выделяет помощь – 11, 9%. Богатая Канада -4, 1%. Солнечная Греция – 3, 3%. Богатая Бельгия -1, 9%. Размеренная Финляндия -0, 8% и т.д.

Зато Латвия, где экономика на «о», и многим пенсионерам не на что купить еду, «отстегивает» Украине – 41%! Даже у самой развитой страны Балтии Эстонии помощь равна 37%....

Я очень хорошо помню, как глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич с такой гордостью говорил: «Латвия – лидер в плане помощи Украине!»

Совесть есть у нацпатриотов Латвии? По-моему, они даже не слышали о ней!

Поражает, как же можно так поступать со своим народом? Видимо, цель слуг народа Латвии, которых спонсирует США, просто «убрать» латвийцев, чтобы «очистить» территорию для солдат НАТО!

Одно слова – озлобленные нелюди малюсенькой страны!