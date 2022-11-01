Латвийский публицист Лапса: Как можно награждать алкоголика, дегенерата, мерзавца орденом

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1 ноября 2022, 21:54 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Народ Латвии взбунтовался! Сегодня, 1 ноября, президент Латвии Эгилс Левитс вручил высшую награду Латвии, орден «Трех Звезд», экс-депутату Сейма Артусу Кайминьшу. Почему?

Экс-депутат Артус Кайминьш прославился тем, что вместо работы и «служению народу», будучи ответственным лицом в парламенте, регулярно попадал в ЧП – упивался так, что чуть не сжег свою квартиру – пожарные подоспели вовремя, терял в «запое» важные правительственные документы, хамил открыто своим коллегам, за это неоднократно посещал этическую комиссию в Сейме, не переставая судился с матерью своего ребенка и делал это публично – более того, избивал спутницу жизни, как выяснилось после интервью с «дамой его сердца», в состоянии алкогольного опьянения, и главное – был с позором изгнан из своей политической партии…

Видимо, за эти «заслуги» президент Латвии Эгилс Левитс наградил его высшей наградой страны – орденом «Трех Звезд»!

Этого даже не смогли стерпеть нацпатриоты Латвии!

«Может ли быть что-то более позорного, чем орден «Трех Звезд» у Кайминьша? По принципу – «подержи мое пиво»- сказал самозванец, официальная биография которого – наполовину ложь, и подарил президентскую медаль ходячему навозу, алкоголику, дегенерату, хаму и просто мерзавцу», - заявил латвийский публицист Лато Лапса.

Немного поясню – самозванцем г-н Лапса называет президента страны Эгилса Левитса, и даже написал книгу с идентичным названием… Президент Латвии хотел было засудить публициста, но, увы… Видимо, очень веские доказательства были у г-на Лапса, чтобы предавать их публичной дискуссии…

«Неужели общественная память настолько коротка? От достоверных лиц известно, что К (Кайминьш-пр.ав) несколько раз появлялся на заседании Сейма откровенно пьяным. И теперь все, кто это хорошо знает, будут трусливо делать вид, что ничего подобного не было», – возмутился известный публицист Отто Озолс.

Я, кстати, тоже имею информацию от «сеймовских представителей», что г-н Кайминьш появлялся в зале парламента «горяченьким»…

«Пи@ц… послужил Кайминьш Латвии – кинул 122 000 избирателей. Возглавлял Комиссию Сейма по правам человека (?!) и плевал в свой же народ! С действующим уголовным делом отбирал у матери своего ребенка этого же ребенка. Как же за это не дать медальку от президента?» - заявил латвийский музыкант Андрис Кивич.

Я знаю людей, которые имеют награду «Трех Звезд»… Один из них – гений травматологии, на его счету тысячи спасенных жизней людей, Янис Петронис… Он отказался от личного счастья ради медицины… Он живет практически в больнице, спасает людей в свои 80 лет! Вот г-н Петронис имеет право на высшую награду страны!

Что происходит с президентом Латвии, если он не понимает, что такое «хорошо, а что такое – плохо»? Как он может так унижать достойных людей Латвии, ставя в «один ряд» их с таким ничтожеством, как некий шут Кайминьш?

Вот вам и история успеха Латвии!