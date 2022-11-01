Латвийский политолог Сигита Струберга: В России люди не хотят смены власти

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1 ноября 2022, 20:46 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Нет, не дает Россия покоя нацпатриотам Латвии – каждый Божий день они обсуждают россиян! И совсем неважно, что Латвия уже по горло увязла в проблемах и нищете – Россия для националистов «важнее».

Намедни, латвийский политолог Сигита Струберга решила порассуждать о россиянах… Сразу хочу сказать, что публичные нацпатриоты всегда говорят о России в «минусе», но со знанием дела, что удивительно!

«Есть предположение – для того, чтобы в России сменился режим, в больших городах должно выйти 3% населения. Мы этого не видим. Мы даже не видим эти 3%, о каких фундаментальных переменах мы можем говорить? Даже за Уралом нет никаких сигналов, что люди видят себя там отрезанными от «этой» Российской Империи. Люди в России не хотят смены власти», - заявила г-жа Струберга.

Я реально не понимаю, а какое дело нацпатриотам Латвии до России и почему они так озабочены?

Более того, не понимаю мания величия этих националистов – «мы этого не видим»! Простите, а вы кто, чтобы видеть? Пособники солдат вермахта – да! Вы же открыто показываете, когда демонтируете советские памятки ВОВ, что вам милей Адольф Гитлер, а Нюрнбергский трибунал – «ошибка». Вы разрушили всю экономику страны за 30 лет независимости, которую вам подарил СССР, а своего ничего не нажили – факт! У вас президент – гражданин Германии, а премьер - американец, которые вами руководят, как куклами – факт! Но зато мания величия – хоть отбавляй!

Еще раз задаю вопрос – вы кто? Маленькая национальность, озлобленная и ненавидящая все русское!

То, что латвийский политолог Сигита Струберга вспомнила Урал – правильно! Видимо, знакома с депортированными латышами из Сибири, Севера, Урала… Вот только, что она знает об этом богатейшем крае?

Впрочем, допускаю и предполагаю, как высказалась латышская госпожа, что есть «варианты» лучше ей узнать Урал… Да и вспомнить русский язык!