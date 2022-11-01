Вернутся ли русские эмигранты последней волны на Родину?

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1 ноября 2022, 19:41 Источник: Российская газета

С начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года из России по разным подсчётам уехало около 1 млн мужчин призывного возраста. Некоторые вместе с семьями и детьми. Такое уже было в отечественной истории, которую вспоминают авторы "Российской газеты".



В 1918 - 1922 гг. из России эмигрировали 1,5 - 3 млн чел. Это - время охоты за имущими классами, время Гражданской войны. Вероятнее всего, ушли из России - пересекая страну за страной - примерно 2 млн чел. А где были "конечные пункты назначения"? 45 стран, от Абиссинии, Сиама и Японии до США.



Оценки разноречивы, но все же по докладу Ф. Нансена в Лиге Наций, в 1926 г. в Германии - около 400 тыс. чел., во Франции - около 400 тыс., в Китае - 76 тыс., в Польше - 68 тыс., в Югославии - 38 тыс., в Латвии - 34 тыс., в Чехословакии - 30 тыс., в Болгарии - 28 тыс., в других странах - 300 тыс. (всего 1,1 млн.). В Великобритании - от 15 до 100 тыс., в США - 30 тыс. 181 тыс. вернулись в СССР.



Все вместе они - великое Российское зарубежье 1920 - 1930-х. Они выстроили тысячи школ, библиотек, театров, газет и журналов, они создали всё для высшего образования на русском языке, они пытались построить политические и даже военные институции - теневые, чтобы, когда придет время, вернуться в пространство Российской империи с развернутыми знаменами. У них - великие имена, великая литература - и обширная мемуарная, дающая нам все шансы понять, что значит быть изгнанниками. Все это исчезло, ушло в землю, в память, стало тенью.



Кто остался от 2 млн к началу 1990-х - тех, кто сознает российские корни, с чистейшим, начала века русским языком? Кто из семей "белой" эмиграции пришел потом, в 1990-е, в Россию со своими деньгами, опытом и технологиями? Мы знаем, что среди потерянных - для нас - семей были те, кто еще до 1914 г. вывез из России свои капиталы. И еще были следующие поколения - пусть даже из "бедных" - но уже на подъеме, они выжили, обрели статусы и имущество, слились с местными. Кто из них вернулся в Россию? Ответ - считанные единицы.



Быстро, за несколько лет исчезла надежда на возвращение в Россию, хотя вначале со всей силой создавались эмигрантские структуры - политические, военные, финансовые, информационные, чуть ли не теневые правительства. Казалось, только пересади на родную почву - и начнут работать. Но к середине 1920-х стало ясно, что большевизм в России надолго, он - укоренен. И нет надежды на возврат имущества - нужно жить заново. Некуда возвращаться и нечего терять. "По мере того, как перспектива возвращения в Россию размывалась... усиливался отток учеников из русских школ. Родители, осознавшие, что будущее детей связано с Францией, стали отдавать их во французские школы, лицеи, колледжи".



Еще одна причина - невысокая ценность знания русского языка для "западного человека". Будем честными. Было бы иначе - культура, образ жизни впитывались бы вместе с языком, переносились из одного поколения в другое.



Русским легко ассимилироваться на Западе в отличие от азиатских общин. Внешность, антропологический тип - мы схожи. Религия абсолютного большинства - все то же христианство, в браках легко переходили в православие или, наоборот, в католичество или протестантизм. У образования в России - европейские корни. Французский, немецкий, отчасти английский языки - норма, были широко распространены для обычного общения внутри российской элиты. Легче слиться.



Нет ярко выраженного национализма (в отличие, скажем, от канадских украинцев). Наоборот, жизнь распахнута. Нет привычки жить закрытой общиной в этнических кварталах (Брайтон-Бич, общины староверов, молокан - исключения). И, наоборот, часто есть недоверие друг к другу за границей, желание, скорее, отгородиться, чем быть вместе.



К тому же высочайшая адаптивность, пластичность, может быть, конформизм тех, кто родом из Российской империи. Их способность быстро "переваривать" чужие идеи и формы бытия, чужие технологии, чужие языки как во внутренней жизни, так и тогда, когда нас выбрасывает за границу.



