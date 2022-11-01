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Аргументы Недели Общество 13+

СК РФ установил нескольких командиров ВСУ, причастных к преступлениям в отношении мирного населения

, 18:43

СК РФ установил нескольких командиров ВСУ, причастных к преступлениям в отношении мирного населения

Следственный комитет России продолжает устанавливать командиров Вооруженных сил Украины, причастных к преступлениям в отношении мирных жителей. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

В данный момент расследуются дела в отношении командира орудия войсковой части А3057 Национальной гвардии Украины Николая Кузьменко (нацбатальон «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ) и командира отделения указанной войсковой части Владислава Курки.

Под данным следствия, в феврале-марте этого года под руководством Кузьменко украинские военные обстреляли Мариуполь и близлежащее районы. Это Лебединское Новоазовского района, Калиновка Волновахского района и Сартана Мариупольского района ДНР. В результате боевых действий погибли мирные жители.

Также ведомство указывает, что в марте минометный расчет под командованием Курки был на территории кладбища в городе Мариуполе. Оттуда из миномета «БМ-37» калибра 82 мм обстреляли гражданскую инфраструктуру.

Мужчин задержали. Сейчас следователи устанавливают все детали совершенных преступлений.

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