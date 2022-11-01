СК РФ установил нескольких командиров ВСУ, причастных к преступлениям в отношении мирного населения

Следственный комитет России продолжает устанавливать командиров Вооруженных сил Украины, причастных к преступлениям в отношении мирных жителей. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
В данный момент расследуются дела в отношении командира орудия войсковой части А3057 Национальной гвардии Украины Николая Кузьменко (нацбатальон «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ) и командира отделения указанной войсковой части Владислава Курки.
Под данным следствия, в феврале-марте этого года под руководством Кузьменко украинские военные обстреляли Мариуполь и близлежащее районы. Это Лебединское Новоазовского района, Калиновка Волновахского района и Сартана Мариупольского района ДНР. В результате боевых действий погибли мирные жители.
Также ведомство указывает, что в марте минометный расчет под командованием Курки был на территории кладбища в городе Мариуполе. Оттуда из миномета «БМ-37» калибра 82 мм обстреляли гражданскую инфраструктуру.
Мужчин задержали. Сейчас следователи устанавливают все детали совершенных преступлений.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Reddit и 19Fortyfive пишут, что Трасс отправила Блинкену сообщение с текстом «все сделано» через минуту после ЧП на Nord Stream
ВС РФ в результате массированного удара 31 октября существенно нарушили управление украинскими войсками
- #ЗАУГЛОМ Британские морские диверсанты свили гнездо на Украине. Каким будет ответ?
- 19:41 Вернутся ли русские эмигранты последней волны на Родину?
- 19:31 Командир бригады «Дон» рассказал, что бойцы контролируют плацдармы на Кинбурнской косе, удобные для высадки украинских военных
- 19:18 Житель Екатеринбурга рассказал, что у них с женой в аэропорту в Тель-Авиве отобрали паспорта и не пустили в Израиль
- 19:09 Германия тратит на мигрантов вдвое больше, чем на оборону
- Telegram | (Подписаться) Испытания российского морского робота для патрулирования трубопроводов начнутся в 2023 году