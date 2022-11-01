У эмигрировавшего Макаревича в России осталось много активов, но что с ними делать он еще не решил

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1 ноября 2022, 18:39

Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com; Андрей Макаревич

Весной лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич переехал в Израиль из-за своих политических взглядов. Некоторые источники сообщают, что артистов, которые выступили против СВО, лишат званий и наград. Министерство культуры РФ эту информацию опровергает. Однако что будет с имуществом Макаревича, если это произойдёт? Напомним, что музыкант в сентябре получил звание иноагента.



Фронтмен группы имеет несколько серьёзных госнаград. Это звания «Заслуженного артиста РСФСР» и «Народного артиста России», а также ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и «Знак Почёта». Как пишет «Компромат.ru», за их наличие дают выплаты и льготы. Например, ранее выдавали хорошее жильё и назначали достойную пенсию.



Известно, что зимой 2017 года музыкант оформил на себя дом в деревне Веледниково в Подмосковье. Стоимость недвижимости в дорогих районах доходит до 800 млн рублей. В этом же году Макаревич приобрёл собственность в Москве в районе Фили-Давыдково. Также артист имеет несколько бизнесов в столице, пишет источник. Это продюсерская компания «Самый Смак», «Синтез старз» и джаз-клуб «Джем». Среди автомобилей и лидера группы в разные годы имелись BMW 530i, паркетник Х1, седан 530D Grand Turismo и другие машины.



В интервью Макаревич заявил, что не намерен возвращаться в Россию. Вероятно, он будет продавать часть имущества или переписывать его на своих родственников, чтобы избежать каких-либо проблем.

*Андрей Макаревич - внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов