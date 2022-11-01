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Военком Подмосковья Астахов: базы военкоматов подключат к данным налоговой службы, ЗАГС, ГАС «Выборы»

, 16:31 Источник: РБК

Военком Подмосковья Астахов: базы военкоматов подключат к данным налоговой службы, ЗАГС, ГАС «Выборы»
Sergey Petrov/globallookpress.com

В России правительство поручило начать пилотный проект, в рамках которого базы данных военкоматов будут автоматически обновляться за счет данных Федеральной налоговой службы, государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», пенсионного фонда и ЗАГС.

По сведениям РБК, об этом рассказал военный комиссар Московской области Алексей Астахов в ходе круглого стола в Совете Федерации РФ «Цифровая трансформация военных комиссариатов».

На мероприятии присутствовавшие сенаторы, в том числе первый замглавы комитета Совфеда по обороне Владимир Кожин, указали на ошибки Минобороны в ходе проведения частичной мобилизации. Кожин отметил, что из-за недостоверных данных о гражданах, имеющихся в распоряжении военкоматов, «чуть ли не президенту приходилось объяснять, кого призывают и кого не призывают».

Военком Подмосковья Астахов рассказал, что по поручению председателя правительства Михаила Мишустина скоро в регионе начнется пилотный проект под руководством главы Минцифры Максута Шадаева. Разрабатывается комплекс мер по подключению «Горизонта-МР», чтобы эта система автоматически вносила все изменения о гражданах.

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