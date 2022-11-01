В Хабаровском крае стартовал осенний призыв

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

1 ноября 2022, 15:58

Во вторник, 1 ноября, на территории Хабаровского края начался осенний призыв - на месяц позже, чем годом ранее. Отсрочка была введена из-за объявленной в стране частичной мобилизации.

Срочников будут набирать до 31 декабря. Отправлять из в зону проведения российской спецоперации на Украине отправлять солдат-срочников не станут, следует из поручения российского лидера Владимира Путина.



Напомним, что жителей северных территорий края призывают раньше, чем жителей остального региона. В Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах призыв проходит раз в году в период с 1 мая по 15 июля.