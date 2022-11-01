Дагестанские девушки бежали от жестоких родственников в Грузию

Правозащитники Кризисной группы СК SOS помогли четырём дагестанским девушкам пересечь российско-грузинскую границу, спасаясь от насилия родственников. Двух кузин и двух их троюродных сестёр родственники избивали за некачественную уборку, малейшее непослушание. Последней каплей терпения стало решение выдать одну из девушек против её воли замуж за двоюродного брата.
Дождавшись 18-летия самой младшей из сестёр, девушки решились на побег. СК SOS, в которую они обратились около 2 лет назад, 7 августа помогла им добраться до Москвы, 2 месяца они жили в квартире, прячась от рассерженных родственников.
29 октября дагестанки вместе с адвокатом прибыли на КПП на границе с Грузией, где были задержаны российским пограничниками на 11 часов. Причины задержания назывались разные: проверка на наличие задолженностей, оформление документации, даже кража. По факту сотрудники погранслужбы ждали родственников девушек, которые приехали и пытались увезти их.
Только после размещения правозащитницей Светланой Анохиной в соцсетях информации, получившей широкую огласку, девушкам разрешили пересечь границу. Сейчас они находятся в Тбилиси, правительство Грузии пообещало не выдавать беглянок обратно.
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