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Аргументы Недели Общество 13+

В Ростовской области открыли сразу три объекта дорожной инфраструктуры

, 11:00

В Ростовской области открыли сразу три объекта дорожной инфраструктуры

Все они входят в будущее Ростовское транспортное кольцо. И все были завершены досрочно. Речь идет о строительстве последнего участка северного обхода Ростова, о развязке на 9-м километре федеральной трассы А-280 «Ростов – Таганрог» и о реконструкции южного подъезда к столице Дона.

Перед церемонией открытия глава донского региона Василий ГОЛУБЕВ проехал по 12-километровому участку северного обхода, который еще называют III-ей очередью северного обхода.

Участок включает в себя два путепровода: один – на транспортной развязке с пересечением автодороги Красный Крым – Султан Салы, второй – в районе сельхозпереезда. Примыкающая к участку новая транспортная развязка составляет почти 2 километра. Трасса А-280 здесь расширена до шести полос и оснащена переходно-скоростными полосами для безопасного въезда на северный обход Ростова. В результате пропускная способность участка выросла с 30 до 52 тысяч автомобилей в сутки, повысилась безопасность дорожного движения.

С завершением северного обхода соединены областные автодороги Ростов-на-Дону – Родионово-Несветайская – Новошахтинск и Ростов-на-Дону – Таганрог в обход села Чалтырь, административного центра Мясниковского района. И одновременно – федеральные трассы М-4 «Дон» и А-280 «Ростов – Таганрог» связаны на новом качественном уровне.

В Ростовской области открыли сразу три объекта дорожной инфраструктуры

Все это позволяет убрать немалую часть грузового транспорта из Ростова. Транзитным водителям, которые теперь будут ехать из Таганрога или из новых российских регионов в среднюю полосу России, теперь будет легче обходить донскую столицу. Они смогут уходить на север, не въезжая в переполненный автомобилями мегаполис

- Новый участок дороги улучшил часть будущего Ростовского транспортного кольца, а Таганрогская развязка позволила повысить качество сообщения в направлении Таганрога. Она также является составной частью транспортного кольца вокруг Ростова. Мы ставим задачу замкнуть его в 2025 году. Это повысит комфорт передвижения для жителей Ростова и соседних районов, даст возможность развития нескольких микрорайонов Ростова-на-Дону и прилегающих районов области. Но главное – мы значительно сократим транзит по дорогам Ростова. Практически завершен южный подъезд к Ростову, он уже действует, это восемь полос в районе Батайска. Южный подъезд сдан раньше почти на год, и северный обход – также раньше на несколько месяцев, так что мы движемся вперед, - оценил построенные объекты Василий Голубев.

Транспортная развязка стала началом «Западной хорды» – следующего звена Ростовского транспортного кольца. При проектировании развязки заложена перспектива ее состыковки с будущей «Западной хордой». Для этого необходимо будет возвести три дополнительных съезда.

Как отметил губернатор, работы по строительству «Западной хорды», по сути, уже начались: ведутся подготовительные, археологические разработки.

Василий Голубев поставил задачу: выйти на завершение строительства Ростовского транспортного кольца в 2025 году – масштабного проекта, который получил поддержку президента и правительства страны.

В Ростовской области открыли сразу три объекта дорожной инфраструктуры

Во время церемонии открытия движения состоялся телемост с руководством Федерального дорожного агентства «Росавтодор». Руководитель агентства Роман НОВИКОВ дал оценку развитию автодорожной инфраструктуры Ростовской области:

- Очень хорошо, что именно сегодня мы вводим такие знаковые и для страны, и для Ростовской области объекты. Огромная благодарность – губернатору и команде правительства Ростовский области за успешную реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Василий Голубев вручил областные награды и поощрения работникам отрасли, отличившимся в ходе строительства новых объектов.

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