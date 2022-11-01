В Ростовской области открыли сразу три объекта дорожной инфраструктуры

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1 ноября 2022, 11:00

Все они входят в будущее Ростовское транспортное кольцо. И все были завершены досрочно. Речь идет о строительстве последнего участка северного обхода Ростова, о развязке на 9-м километре федеральной трассы А-280 «Ростов – Таганрог» и о реконструкции южного подъезда к столице Дона.

Перед церемонией открытия глава донского региона Василий ГОЛУБЕВ проехал по 12-километровому участку северного обхода, который еще называют III-ей очередью северного обхода.

Участок включает в себя два путепровода: один – на транспортной развязке с пересечением автодороги Красный Крым – Султан Салы, второй – в районе сельхозпереезда. Примыкающая к участку новая транспортная развязка составляет почти 2 километра. Трасса А-280 здесь расширена до шести полос и оснащена переходно-скоростными полосами для безопасного въезда на северный обход Ростова. В результате пропускная способность участка выросла с 30 до 52 тысяч автомобилей в сутки, повысилась безопасность дорожного движения.

С завершением северного обхода соединены областные автодороги Ростов-на-Дону – Родионово-Несветайская – Новошахтинск и Ростов-на-Дону – Таганрог в обход села Чалтырь, административного центра Мясниковского района. И одновременно – федеральные трассы М-4 «Дон» и А-280 «Ростов – Таганрог» связаны на новом качественном уровне.

Все это позволяет убрать немалую часть грузового транспорта из Ростова. Транзитным водителям, которые теперь будут ехать из Таганрога или из новых российских регионов в среднюю полосу России, теперь будет легче обходить донскую столицу. Они смогут уходить на север, не въезжая в переполненный автомобилями мегаполис

- Новый участок дороги улучшил часть будущего Ростовского транспортного кольца, а Таганрогская развязка позволила повысить качество сообщения в направлении Таганрога. Она также является составной частью транспортного кольца вокруг Ростова. Мы ставим задачу замкнуть его в 2025 году. Это повысит комфорт передвижения для жителей Ростова и соседних районов, даст возможность развития нескольких микрорайонов Ростова-на-Дону и прилегающих районов области. Но главное – мы значительно сократим транзит по дорогам Ростова. Практически завершен южный подъезд к Ростову, он уже действует, это восемь полос в районе Батайска. Южный подъезд сдан раньше почти на год, и северный обход – также раньше на несколько месяцев, так что мы движемся вперед, - оценил построенные объекты Василий Голубев.

Транспортная развязка стала началом «Западной хорды» – следующего звена Ростовского транспортного кольца. При проектировании развязки заложена перспектива ее состыковки с будущей «Западной хордой». Для этого необходимо будет возвести три дополнительных съезда.

Как отметил губернатор, работы по строительству «Западной хорды», по сути, уже начались: ведутся подготовительные, археологические разработки.

Василий Голубев поставил задачу: выйти на завершение строительства Ростовского транспортного кольца в 2025 году – масштабного проекта, который получил поддержку президента и правительства страны.

Во время церемонии открытия движения состоялся телемост с руководством Федерального дорожного агентства «Росавтодор». Руководитель агентства Роман НОВИКОВ дал оценку развитию автодорожной инфраструктуры Ростовской области:

- Очень хорошо, что именно сегодня мы вводим такие знаковые и для страны, и для Ростовской области объекты. Огромная благодарность – губернатору и команде правительства Ростовский области за успешную реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Василий Голубев вручил областные награды и поощрения работникам отрасли, отличившимся в ходе строительства новых объектов.