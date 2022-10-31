Националисты Латвии возмутились совместными гастролями Калниньша и Толкалиной

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31 октября 2022, 22:13 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Ничего не ускользает от «взора» латышских националистов – совместные гастроли по Европе Любови Толкалиной и Ивара Калниньша очень удивили и возмутили нацпатриотов Латвии… Почему же?

Действительно, латвийский актер Ивар Калниньш и российская актриса Любовь Толкалина посетили несколько испанских городов со спектаклем «Мастер и Маргарита». Все бы ничего, но нацпатриоты Латвии озадачились – российская актриса Любовь Толкалина не высказалась против политики России, и не осудила спецоперацию! А это, по мнению, националистов Латвии, конечно, «есть ужас ужасный»! Политика актера Ивара Калниньша четкая – «совесть его не позволяет работать с российскими коллегами»…

Позвольте, господа и дамы, а разве актриса Любовь Толкалина перестала быть российской? А, может, деньги не пахнут для Ивара Калниньша? В Латвии прилично актер уж точно не заработает на долгую и безбедную жизнь…

Я так понимаю, что главное – сказать… А там…