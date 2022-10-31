Банкир Олег Тиньков отказался от российского гражданства

Аргументы Недели → Общество 13+

31 октября 2022, 21:05 Источник: Говорит Москва

Олег Тиньков, фото: /globallookpress.com

Банкир Олег Тиньков отказался от гражданства Российской Федерации. Основатель «Тинькофф банка» стал пятым участником списка Forbes, объявившим о своем решении в 2022 году.

Олег Тиньков опубликовал пост в соцсети и сообщил об отказе от российского паспорта на своей странице в соцсети. Судя по копии документа банкира, генеральное консульство России в одной из европейских стран подтвердило и сертифицировало заявление предпринимателя.

Олег Тиньков ранее в этом году 2 мая поделился, что был вынужден продать банк за бесценок «под давлением Кремля» после того, как публично осудил начавшуюся специальную военную операцию ВС РФ на Украине.

Тиньков указал, что никогда не брал взяток, не дружил с чиновниками и не брал на работу друзей и знакомых, - передает радиостанция «Говорит Москва».

30 октября от гражданства России отказался создатель онлайн-банка Revolut Ник Сторонский.