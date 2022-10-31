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Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Латвийская активистка Елена Осипова: Мы заранее говорили, что нацисты уничтожат нашу историческую память

, 21:09 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийская активистка Елена Осипова: Мы заранее говорили, что нацисты уничтожат нашу историческую память

Служба государственной безопасности Латвии начала проверку высказываний активистки Русского Союза Латвии Елены Осиповой о сносе советского памятника в Лиепае.

Латвийская активистка Елена Осипова очень конкретно и жестко высказалась о сносе советского памятника в городе Лиепая:

«Нас 30 лет не слушали. Мы заранее говорили, что нацисты уничтожат нашу историческую память, перепишут ее и снесут памятники нашим защитникам. Нам не поверили, говорили, что мы радикалы. То, о чем мы говорили, сбылось, а теперь послушайте, что будет дальше – это то, что будет со всеми теми, кто пытается нас унизить – самое большое, что получат эти люди – березовый крест и каска».

Совершенно очевидно, что подобное высказывание не пришлось по душе националам. Кстати, в Латвии еще не было ни одного задержания, административного или уголовного дела, за то, что прославляют политику Адольфа Гитлера… Это приветствуется в Латвии… Да и книга Адольфа Гитлера «Моя борьба» продается в Латвии, да еще и «рекламируется» некоторыми латышскими СМИ.

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