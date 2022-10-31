В Челябинской области завели уголовное дело о хищении бюджетных средств

В Челябинской области расследуется уголовное дело о хищении бюджетных средств. Деньги были выделены Министерством цифрового развития РФ на подключение социальных объектов к сети Интернет в регионе. Об этом сообщает Следственный комитет России.
В 2019 году был заключён государственный контракт в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». По данным следствия, в 2021-м несколько человек, включая руководителей двух компаний, вступили в сговор. Они внесли в документацию ложные данные, указав завышенную стоимость и объем работ. В итоге размер ущерба составил более 41 млн рублей.
На данный момент задержаны три человека. В ходе допросов они признали свою вину. Фигуранты уголовного дела помещены под домашний арест.
«В ходе проведения следственных действий по месту жительства и работы фигурантов изъята часть похищенных денежных средств в размере более 10 млн рублей», – сообщает ведомство.
Расследование уголовного дела продолжается.
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