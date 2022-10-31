В Костромской области трех жителей подозревают в незаконном обналичивании 300 млн рублей

Сотрудники МВД в Костромской области задержали трёх жителей, которые обвиняются в незаконном обналичивании 300 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
За денежное вознаграждение злоумышленники получали от жителей региона во временное пользование паспорта. «Используя их, соучастники регистрировали фирмы-однодневки в налоговых органах города Москвы, а также Московской, Ивановской, Ярославской, Нижегородской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан. Затем сообщники привозили руководителей вновь созданных юридических лиц в кредитные организации, где они открывали расчетные счета и получали средства управления ими», - сообщила Ирина Волк.
В итоге было создано около 200 юридических лиц, использовалось свыше 2 тысяч банковских счетов, через которые под различными предлогами выводились деньги. По предварительным данным, оборот криминального бизнеса превысил триста миллионов рублей, сообщила Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело. Задержаны трое жителей Костромской области. Фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.
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